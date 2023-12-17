Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

Kolay, kullanıcı dostu, tak ve çalıştır özellikli cihaz. Philips dahili SSD - SATA III 2,5 inç sürücü; günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi kolayca ve uygun fiyata yapabilmenize olanak sağlar.