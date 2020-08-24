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        Üretimden kaldırıldı

        SSD

        FM01SM130B/00

        Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

        Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Philips SSD günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata ve kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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        Dosyalarınızı hızlı şekilde değiştirin!

        Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

        • 1 TB

        • Katı Hal Sürücüsü

        Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj

        Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.

        Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

        Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

        Rahatlığınız için koruyucu kapak

        Kapağınızı kaybetmeyin! Koruyucu kapak ürün tasarımına entegre olduğundan, USB stick'ten ayrılmaz. Kullanmak için yapmanız gereken sadece, kapağı arkaya doğru çevirmek ve stick'i takmak.

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        • İpuçları ve öneriler
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        • Ürün lansmanları