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Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%20'ye varan oranda enerji tasarrufu*
Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün
%20'ye varan oranda enerji tasarrufu*
Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%20'ye varan oranda enerji tasarrufu*
Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün
1400 Watt'lık verimli motor, 300 Watt'lık maksimum emiş gücü vererek, daha az enerji tüketimiyle aynı temizlik sonuçlarını almanızı sağlar.
Kovanın boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığı yanar. Kova ve filtrenin boşaltılıp temizlenmesi, en iyi temizlik sonuçlarını almaya devam etmenizi sağlar.
Philips torbasız elektrikli süpürgenin kapalı toz bölmesi tek tuşa basarak alttan boşaltılabilir.
Bu HEPA filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. Etkin performansın korunması için HEPA filtre 6 ayda bir değiştirilmelidir.
Tutma yeri sayesinde toz bölmesini kolayca çıkarıp çöp kovasına boşaltabilirsiniz.
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans
CRP495/01
CRP494/01
CRP493/01
CRP421/01