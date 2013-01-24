%20'ye varan oranda enerji tasarrufu*

Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün