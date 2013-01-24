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    EasyLife

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC8144/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • %20'ye varan oranda enerji tasarrufu* %20'ye varan oranda enerji tasarrufu* %20'ye varan oranda enerji tasarrufu*
      -{discount-value}

      EasyLife Torbasız elektrikli süpürge

      FC8144/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      %20'ye varan oranda enerji tasarrufu*

      Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      EasyLife Torbasız elektrikli süpürge

      %20'ye varan oranda enerji tasarrufu*

      Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      %20'ye varan oranda enerji tasarrufu*

      Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      EasyLife Torbasız elektrikli süpürge

      %20'ye varan oranda enerji tasarrufu*

      Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        EasyLife

        EasyLife

        Torbasız elektrikli süpürge

        Toplam:

        %20'ye varan oranda enerji tasarrufu*

        Çevre dostu sonuçlar için elektrikli süpürge

        • 1400 W
        Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1400 Watt motor

        Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1400 Watt motor

        1400 Watt'lık verimli motor, 300 Watt'lık maksimum emiş gücü vererek, daha az enerji tüketimiyle aynı temizlik sonuçlarını almanızı sağlar.

        Kovanın boşaltılması için uyarı veren gösterge ışığı

        Kovanın boşaltılması için uyarı veren gösterge ışığı

        Kovanın boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığı yanar. Kova ve filtrenin boşaltılıp temizlenmesi, en iyi temizlik sonuçlarını almaya devam etmenizi sağlar.

        Tek tuşla boşaltma sistemine sahip toz bölmesi

        Tek tuşla boşaltma sistemine sahip toz bölmesi

        Philips torbasız elektrikli süpürgenin kapalı toz bölmesi tek tuşa basarak alttan boşaltılabilir.

        HEPA filtre ile dışarıya çıkan hava mükemmel filtrelenir

        HEPA filtre ile dışarıya çıkan hava mükemmel filtrelenir

        Bu HEPA filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. Etkin performansın korunması için HEPA filtre 6 ayda bir değiştirilmelidir.

        Toz bölmesini kolayca boşaltmak için tutma yeri

        Tutma yeri sayesinde toz bölmesini kolayca çıkarıp çöp kovasına boşaltabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Dimensions of product (LxWxH)
          428,5 x 314 x 213 mm
          Weight of product
          5,5 kg

        • Sürdürülebilirlik

          User manual
          %100 geri dönüşümlü kağıt
          Packaging
          &gt; %90 geri dönüşümlü malzeme

        • Filtreleme

          Filtre tipi
          HEPA
          Boşaltma filtresi
          HEPA yıkanabilir filtre
          Toz kapasitesi
          1.7 L

        • Kullanım

          Toz bölmesi dolu göstergesi
          Evet
          Taşıma kolu
          Ön
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Çalışma yarıçapı
          10 m
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Boru bağlantısı
          Konik
          Kordon uzunluğu
          6 m
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Standart başlık
          Çok amaçlı başlık

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          82 dB
          Hava akımı (maks.)
          34 l/s
          Emiş gücü (maksimum)
          300 W
          Giriş gücü (IEC)
          1400 W
          Vakum (maks.)
          28 kPa

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              Yorumlar

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              • 2000 Watt'lık elektrikli süpürgeye oranla; Philips'in kendi ölçümü, 2010.
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