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7500 Serisi HV (MAVİ/ALTIN RENGİ)
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Tümü (3)
Philips Buharlı Ütümün kirecini nasıl temizlerim?
Philips Buharlı Ütüme/Buhar Üreticime uygun su nedir?
Philips Buhar Kazanlı Ütümün su haznesini nasıl temizleyebilirim?
Philips Buharlı Ütümün ütü hazır ışığı yanıp sönüyor
Philips Buhar Kazanlı Ütüm kırışıklıkları gidermiyor
Philips Buharlı Ütüm buhar üretmiyor
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