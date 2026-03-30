Damlama durdurma sistemi, ütüleme sırasında leke oluşmasına engel olur

Damlama durdurma sistemimiz, sızıntıları önleyerek su damlalarının neden olabileceği leke oluşumunun önüne geçer ve her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanızı sağlar.