2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DST7022/40
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
50 g/dk sürekli buhar
250 g şok buhar
SteamGlide Plus taban
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Damlama durdurma sistemimiz, sızıntıları önleyerek su damlalarının neden olabileceği leke oluşumunun önüne geçer ve her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanızı sağlar.
SteamGlide Plus taban, tüm giysilerde mükemmel kayma performansı sunar. Çizilmeye ve yıpranmaya karşı son derece dayanıklıdır, yapışmaz ve temizlenmesi kolaydır.
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