2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
180 g şok buhar
40 g/dk sürekli buhar
160 g şok buhar
SteamGlide Plus
Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.
Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.
Damlama Önleyici sistemimiz ile hassas kumaşlarınızı düşük sıcaklıklarda güvenle ütüleyebilirsiniz. Lekelere yol açan su damlacıkları için endişelenmenize gerek kalmaz.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Phlc
08/03/2022
Türkiye
F/p yüksek ürün
Su akıtmıyor. Yapışmıyor yağ gibi akıyor ve güzel buhar veriyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi DST5020/30 Buharlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi DST5020/30 Buharlı ütü için yapılmıştır
Philips yapışmaz tabanla karşılaştırıldığında