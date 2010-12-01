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Üretimden kaldırıldı

docking hoparlörü

DS9000/12

Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

Philips DS9000/12 docking hoparlör müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

bu docking hoparlörle

Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

  • iPod/iPhone/iPad için

Duyulabilir spektrumun tamamen üretilmesini sağlayan pasif geçiş

Duyulabilir spektrumun tamamen üretilmesini sağlayan pasif geçiş

Pasif geçiş tasarımı sayesinde müziği tamamen saf, doğal ve eksiksiz haliyle dinleyebilirsiniz. Karmaşık mühendislik çalışmaları sonucunda, ses frekanslarının duyulabilir spektrumunun tamamına ait parçalar birbirinden ayrılmakta ve uygun sürücüye gönderilmektedir. Sürücünün frekans tepkisini aşan sinyaller hiçbir şekilde gönderilmediğinden, ses kalitesi büyük ölçüde geliştirilir ve bozulma düzeyi azaltılır. Özel elektronik bileşenlerle birlikte pasif geçiş tasarımı sesi orijinaline sadık kalarak, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde üretir.

En iyi ses netliği için saf dijital ses işleme teknolojisi

En iyi ses netliği için saf dijital ses işleme teknolojisi

Gelişmiş saf dijital ses işleme teknolojisi, iPhone/iPod cihazlarındaki analog ses çıkışını kullanan docking müzik çalarlarda bulunan geleneksel analog ses işleme teknolojisine göre mükemmel bir ses performansı sunar. iPhone/iPod cihazının dijital ses çıkışını alıp döngünün her aşamasında dijital işleme teknolojisini uygulayarak çok daha yüksek bir Sinyal-Gürültü oranı elde edilmesini sağlar. Sonuçta, mükemmel dengeye sahip üstün bir ses netliği ortaya çıkar.

Arkadan aydınlatmalı kontrol panelini çalıştıran mesafe sensörü

Arkadan aydınlatmalı kontrol panelini çalıştıran mesafe sensörü

Üst sınıftaki birçok ses cihazı, müzikten en yüksek keyfi almak ve gücün ses üretimine yönlendirilmesini sağlamak için ekranı kapatma özelliğine sahiptir. Mesafe sensörü özelliğiyle bu keyfi yaşayabilirsiniz. Cihazdan uzaklaştığınızda fonksiyon tuşlarının ışığı otomatik olarak kısılır. Ellerinizi yaklaştırdığınızda, fonksiyon tuşları yanarak müziği kolayca kontrol etmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

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