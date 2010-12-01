En iyi ses netliği için saf dijital ses işleme teknolojisi

Gelişmiş saf dijital ses işleme teknolojisi, iPhone/iPod cihazlarındaki analog ses çıkışını kullanan docking müzik çalarlarda bulunan geleneksel analog ses işleme teknolojisine göre mükemmel bir ses performansı sunar. iPhone/iPod cihazının dijital ses çıkışını alıp döngünün her aşamasında dijital işleme teknolojisini uygulayarak çok daha yüksek bir Sinyal-Gürültü oranı elde edilmesini sağlar. Sonuçta, mükemmel dengeye sahip üstün bir ses netliği ortaya çıkar.