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    docking hoparlörü

    DS9000/12
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
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      docking hoparlörü

      DS9000/12
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

      Philips DS9000/12 docking hoparlör müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

      Philips DS9000/12 docking hoparlör müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

      Philips DS9000/12 docking hoparlör müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

      Philips DS9000/12 docking hoparlör müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

        bu docking hoparlörle

        • iPod/iPhone/iPad için
        Duyulabilir spektrumun tamamen üretilmesini sağlayan pasif geçiş

        Duyulabilir spektrumun tamamen üretilmesini sağlayan pasif geçiş

        Pasif geçiş tasarımı sayesinde müziği tamamen saf, doğal ve eksiksiz haliyle dinleyebilirsiniz. Karmaşık mühendislik çalışmaları sonucunda, ses frekanslarının duyulabilir spektrumunun tamamına ait parçalar birbirinden ayrılmakta ve uygun sürücüye gönderilmektedir. Sürücünün frekans tepkisini aşan sinyaller hiçbir şekilde gönderilmediğinden, ses kalitesi büyük ölçüde geliştirilir ve bozulma düzeyi azaltılır. Özel elektronik bileşenlerle birlikte pasif geçiş tasarımı sesi orijinaline sadık kalarak, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde üretir.

        En iyi ses netliği için saf dijital ses işleme teknolojisi

        En iyi ses netliği için saf dijital ses işleme teknolojisi

        Gelişmiş saf dijital ses işleme teknolojisi, iPhone/iPod cihazlarındaki analog ses çıkışını kullanan docking müzik çalarlarda bulunan geleneksel analog ses işleme teknolojisine göre mükemmel bir ses performansı sunar. iPhone/iPod cihazının dijital ses çıkışını alıp döngünün her aşamasında dijital işleme teknolojisini uygulayarak çok daha yüksek bir Sinyal-Gürültü oranı elde edilmesini sağlar. Sonuçta, mükemmel dengeye sahip üstün bir ses netliği ortaya çıkar.

        Arkadan aydınlatmalı kontrol panelini çalıştıran mesafe sensörü

        Arkadan aydınlatmalı kontrol panelini çalıştıran mesafe sensörü

        Üst sınıftaki birçok ses cihazı, müzikten en yüksek keyfi almak ve gücün ses üretimine yönlendirilmesini sağlamak için ekranı kapatma özelliğine sahiptir. Mesafe sensörü özelliğiyle bu keyfi yaşayabilirsiniz. Cihazdan uzaklaştığınızda fonksiyon tuşlarının ışığı otomatik olarak kısılır. Ellerinizi yaklaştırdığınızda, fonksiyon tuşları yanarak müziği kolayca kontrol etmenizi sağlar.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        Gerçeğe yakın ses kalitesi sunan sürücüler

        Gerçeğe yakın ses kalitesi sunan sürücüler

        Philips docking hoparlörü istasyon bağlantılı hoparlörde bulunan ve müzik seti hoparlörü konseptinde kullanılan yüksek kaliteli bir dönüştürücü olan halka tipi radyatörlü tweeter, yüksek frekanslı sesi mükemmel netlikte ve tüm detaylarıyla üretir. Bozulma olabilecek en düşük seviyeye indirgenirken, müzikteki en küçük nüansların bile tam anlamıyla hissedilmesi sağlanır.

        Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları

        Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları

        Her bir woofer için ayarlanan cömert 3L akustik ses düzeyi ile arkadan çıkışlı hassas ayarlanmış bas boruları arasındaki tam uyum sayesinde böylesine küçük bir hoparlörden gerçekten etkileyici ve derin bir bas performansı ede edilir. Sonuç: benzersiz gerçekçilikte, derin bir dinleme deneyimi.

        Kristal netlikte mükemmel ses için SoundCurve

        Kristal netlikte mükemmel ses için SoundCurve

        Bu Philips docking hoparlörünün dikkatlice tasarlanan eğimli arka kapağı, ses üretimi için son derece verimli bir akustik yapı oluşturur. Eğim, hoparlör kabininin dayanıklılığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve ses titremesi ile bozulmasını önler. Kristal netlikte mükemmel ses keyfini çarpıcı görünüme sahip hoparlörlerde çıkarın.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        Teknik Özellikler

        • iPad uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          iPad

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod mini
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod nano 1. Nesil
          • iPod nano 2. Nesil
          • iPod nano 3. Nesil
          • iPod nano 4. Nesil
          • iPod nano 5. Nesil
          • iPod classic
          • iPod touch
          • iPod touch 2. Nesil
          • iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB
          • iPod 5. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil

        • iPod/iPhone Uygulaması

          Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
          Evet
          Uygulama adı
          DockStudio
          Uyumluluk
          iPhone OS 3.0
          Oynatma/Çalma
          • Albüm/parça gezinme
          • Oynatım kontrolleri
          Ses ayarları
          • 5 bant ekolayzır
          • DBB
          • DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
          Saat
          • Analog ekran
          • Dijital ekran
          Alarm
          • Çoklu alarm
          • Kapanma zamanlayıcısı
          • Müzikle uyanın
          • Doğal seslerle uyanın
          • Fotoğraflarla uyanın

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • iPad şarj etme
          • iPhone Şarj Etme
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • Oynatma ve Duraklatma
          • Önceki ve Sonraki parça

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          2x50W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Hoparlör tipleri
          Bas Refleks Hoparlör Sistemi
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Hoparlörler

          Hoparlör Sürücüleri
          • 2 x 1 inç tweeter
          • 2 x 4 inç woofer

        • Bağlantı

          Aux girişi
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Uzaktan Kontrol
          Çok Fonksiyonlu

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Uzaktan Kontrol
          • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
          • Garanti belgesi
          • Dünya Çapında Garanti belgesi
          • Hızlı kurulum kılavuzu

        • Boyutlar

          Ürün genişliği
          562  mm
          Ürün yüksekliği
          214  mm
          Ürün derinliği
          216  mm
          Ambalaj Genişliği
          619  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          276  mm
          Ambalaj Derinliği
          276  mm
          Ağırlık
          6,5  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          9,6  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Uzaktan Kontrol
        • 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
        • Garanti belgesi
        • Dünya Çapında Garanti belgesi
        • Hızlı kurulum kılavuzu

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