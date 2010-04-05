2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DS9000/10
Gerçek duyarlılığı deneyimleyin
Philips docking hoparlör müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar.
iPod/iPhone/iPad için
Pasif geçiş tasarımı sayesinde müziği tamamen saf, doğal ve eksiksiz haliyle dinleyebilirsiniz. Karmaşık mühendislik çalışmaları sonucunda, ses frekanslarının duyulabilir spektrumunun tamamına ait parçalar birbirinden ayrılmakta ve uygun sürücüye gönderilmektedir. Sürücünün frekans tepkisini aşan sinyaller hiçbir şekilde gönderilmediğinden, ses kalitesi büyük ölçüde geliştirilir ve bozulma düzeyi azaltılır. Özel elektronik bileşenlerle birlikte pasif geçiş tasarımı sesi orijinaline sadık kalarak, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde üretir.
Gelişmiş saf dijital ses işleme teknolojisi, iPhone/iPod cihazlarındaki analog ses çıkışını kullanan docking müzik çalarlarda bulunan geleneksel analog ses işleme teknolojisine göre mükemmel bir ses performansı sunar. iPhone/iPod cihazının dijital ses çıkışını alıp döngünün her aşamasında dijital işleme teknolojisini uygulayarak çok daha yüksek bir Sinyal-Gürültü oranı elde edilmesini sağlar. Sonuçta, mükemmel dengeye sahip üstün bir ses netliği ortaya çıkar.
Eğimli arka kısmın duygulara hitap eden net hatları sadece mükemmel bir görünüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda akustik için daha verimli bir yapı oluşturur. Özenle tasarlanan eğim, hoparlör kabininin sağlamlığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve bu sayede daha hassas ve doğal ses üretimine olanak sağlar. Size kalan, mükemmel görünüme ve ses çıkışına sahip hoparlörlerin keyfini çıkartmak.
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