Eğimli arka taraf hem şık görünüm hem hassas ses çıkışı sağlar

Eğimli arka kısmın duygulara hitap eden net hatları sadece mükemmel bir görünüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda akustik için daha verimli bir yapı oluşturur. Özenle tasarlanan eğim, hoparlör kabininin sağlamlığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve bu sayede daha hassas ve doğal ses üretimine olanak sağlar. Size kalan, mükemmel görünüme ve ses çıkışına sahip hoparlörlerin keyfini çıkartmak.