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Philips docking hoparlör müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçek duyarlılığı deneyimleyin
Philips docking hoparlör müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Gerçek duyarlılığı deneyimleyin
Philips docking hoparlör müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçek duyarlılığı deneyimleyin
Philips docking hoparlör müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod/iPad müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
Toplam:
Pasif geçiş tasarımı sayesinde müziği tamamen saf, doğal ve eksiksiz haliyle dinleyebilirsiniz. Karmaşık mühendislik çalışmaları sonucunda, ses frekanslarının duyulabilir spektrumunun tamamına ait parçalar birbirinden ayrılmakta ve uygun sürücüye gönderilmektedir. Sürücünün frekans tepkisini aşan sinyaller hiçbir şekilde gönderilmediğinden, ses kalitesi büyük ölçüde geliştirilir ve bozulma düzeyi azaltılır. Özel elektronik bileşenlerle birlikte pasif geçiş tasarımı sesi orijinaline sadık kalarak, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde üretir.
Gelişmiş saf dijital ses işleme teknolojisi, iPhone/iPod cihazlarındaki analog ses çıkışını kullanan docking müzik çalarlarda bulunan geleneksel analog ses işleme teknolojisine göre mükemmel bir ses performansı sunar. iPhone/iPod cihazının dijital ses çıkışını alıp döngünün her aşamasında dijital işleme teknolojisini uygulayarak çok daha yüksek bir Sinyal-Gürültü oranı elde edilmesini sağlar. Sonuçta, mükemmel dengeye sahip üstün bir ses netliği ortaya çıkar.
Üst sınıftaki birçok ses cihazı, müzikten en yüksek keyfi almak ve gücün ses üretimine yönlendirilmesini sağlamak için ekranı kapatma özelliğine sahiptir. Mesafe sensörü özelliğiyle bu keyfi yaşayabilirsiniz. Cihazdan uzaklaştığınızda fonksiyon tuşlarının ışığı otomatik olarak kısılır. Ellerinizi yaklaştırdığınızda, fonksiyon tuşları yanarak müziği kolayca kontrol etmenizi sağlar.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Philips docking hoparlörü istasyon bağlantılı hoparlörde bulunan ve müzik seti hoparlörü konseptinde kullanılan yüksek kaliteli bir dönüştürücü olan halka tipi radyatörlü tweeter, yüksek frekanslı sesi mükemmel netlikte ve tüm detaylarıyla üretir. Bozulma olabilecek en düşük seviyeye indirgenirken, müzikteki en küçük nüansların bile tam anlamıyla hissedilmesi sağlanır.
Her bir woofer için ayarlanan cömert 3L akustik ses düzeyi ile arkadan çıkışlı hassas ayarlanmış bas boruları arasındaki tam uyum sayesinde böylesine küçük bir hoparlörden gerçekten etkileyici ve derin bir bas performansı ede edilir. Sonuç: benzersiz gerçekçilikte, derin bir dinleme deneyimi.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
Eğimli arka kısmın duygulara hitap eden net hatları sadece mükemmel bir görünüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda akustik için daha verimli bir yapı oluşturur. Özenle tasarlanan eğim, hoparlör kabininin sağlamlığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve bu sayede daha hassas ve doğal ses üretimine olanak sağlar. Size kalan, mükemmel görünüme ve ses çıkışına sahip hoparlörlerin keyfini çıkartmak.
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