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Üretimden kaldırıldı

Bluetooth® özellikli docking hoparlör

DS7530/12

Her yere götürülmek için tasarlandı

Bu kompakt ve son derece taşınabilir olan DS7530/12 hoparlör, konu performans olduğunda hiç de hafif değil. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı ve kablosuz aktarım kolaylığı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

bu docking hoparlörle

Her yere götürülmek için tasarlandı

  • iPod/iPhone için

  • Pille/AC gücüyle çalışan

wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir

wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir

wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

10 W RMS toplam çıkış gücü

10 W RMS toplam çıkış gücü

RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

Teknik Özellikler

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