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    docking hoparlörü

    DS7510/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her yere götürülmek için tasarlandı Her yere götürülmek için tasarlandı Her yere götürülmek için tasarlandı
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      docking hoparlörü

      DS7510/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Her yere götürülmek için tasarlandı

      Bu kompakt ve taşınabilir oynatıcı, söz konusu performans olduğunda hiç hafif değildir. Seyahat için tasarlanmış olan oynatıcı, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı sağlar ve hayat sizi nereye götürürse götürsün muhteşem müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL

      docking hoparlörü

      Her yere götürülmek için tasarlandı

      Bu kompakt ve taşınabilir oynatıcı, söz konusu performans olduğunda hiç hafif değildir. Seyahat için tasarlanmış olan oynatıcı, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı sağlar ve hayat sizi nereye götürürse götürsün muhteşem müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün

      Her yere götürülmek için tasarlandı

      Bu kompakt ve taşınabilir oynatıcı, söz konusu performans olduğunda hiç hafif değildir. Seyahat için tasarlanmış olan oynatıcı, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı sağlar ve hayat sizi nereye götürürse götürsün muhteşem müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL

      docking hoparlörü

      Her yere götürülmek için tasarlandı

      Bu kompakt ve taşınabilir oynatıcı, söz konusu performans olduğunda hiç hafif değildir. Seyahat için tasarlanmış olan oynatıcı, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı sağlar ve hayat sizi nereye götürürse götürsün muhteşem müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        Her yere götürülmek için tasarlandı

        Sesin tutkusu

        • iPod/iPhone için
        • Pille/AC gücüyle çalışan
        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir

        wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir

        wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano 1. Nesil
          • iPod nano 2. Nesil
          • iPod nano 3. Nesil
          • iPod nano 4. Nesil
          • iPod nano 5. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. Nesil
          • iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. Nesil

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          • iPod'un Şarj Edilmesi
          • iPhone Şarj Etme

        • Ses

          Ses Geliştirme
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          • wOOx teknolojisi
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma
          Çıkış gücü (RMS)
          10 W

        • Hoparlörler

          Neodinyum manyetik sistemi
          Evet

        • Bağlantı

          Aux girişi
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          Evet
          Kablolar
          3,5 mm AUX girişi

        • Güç

          Güç kaynağı
          • 100-240 VAC, 50/60 Hz
          • Pil
          Pil tipi
          AA / LR6 Alkalin
          Pil sayısı
          4
          Pilin çalıştırma süresi
          8  sa

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