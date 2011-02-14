Her yere götürülmek için tasarlandı
Bu kompakt ve taşınabilir oynatıcı, söz konusu performans olduğunda hiç hafif değildir. Seyahat için tasarlanmış olan oynatıcı, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı sağlar ve hayat sizi nereye götürürse götürsün muhteşem müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yere götürülmek için tasarlandı
Bu kompakt ve taşınabilir oynatıcı, söz konusu performans olduğunda hiç hafif değildir. Seyahat için tasarlanmış olan oynatıcı, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı sağlar ve hayat sizi nereye götürürse götürsün muhteşem müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün
Her yere götürülmek için tasarlandı
Bu kompakt ve taşınabilir oynatıcı, söz konusu performans olduğunda hiç hafif değildir. Seyahat için tasarlanmış olan oynatıcı, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı sağlar ve hayat sizi nereye götürürse götürsün muhteşem müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yere götürülmek için tasarlandı
Bu kompakt ve taşınabilir oynatıcı, söz konusu performans olduğunda hiç hafif değildir. Seyahat için tasarlanmış olan oynatıcı, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı sağlar ve hayat sizi nereye götürürse götürsün muhteşem müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
Toplam:
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
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