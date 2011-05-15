Her yere götürülmek için tasarlandı
iPod nano için mükemmel olan bu cep boyutundaki hoparlör, gittiğiniz her yere zengin ve güçlü müziğinizi götürürken, minimum karmaşa ile maksimum etki yaratır. AC veya pille çalışan cihaz, yeni iPod nano dahil tüm iPod/iPhone'lardan müzik çalar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yere götürülmek için tasarlandı
iPod nano için mükemmel olan bu cep boyutundaki hoparlör, gittiğiniz her yere zengin ve güçlü müziğinizi götürürken, minimum karmaşa ile maksimum etki yaratır. AC veya pille çalışan cihaz, yeni iPod nano dahil tüm iPod/iPhone'lardan müzik çalar.
Her yere götürülmek için tasarlandı
iPod nano için mükemmel olan bu cep boyutundaki hoparlör, gittiğiniz her yere zengin ve güçlü müziğinizi götürürken, minimum karmaşa ile maksimum etki yaratır. AC veya pille çalışan cihaz, yeni iPod nano dahil tüm iPod/iPhone'lardan müzik çalar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yere götürülmek için tasarlandı
iPod nano için mükemmel olan bu cep boyutundaki hoparlör, gittiğiniz her yere zengin ve güçlü müziğinizi götürürken, minimum karmaşa ile maksimum etki yaratır. AC veya pille çalışan cihaz, yeni iPod nano dahil tüm iPod/iPhone'lardan müzik çalar.
docking hoparlörü
Toplam:
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
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