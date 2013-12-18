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Üretimden kaldırıldı

Bluetooth® özellikli docking hoparlör

DS3600/12

3

| (3) İncelemeler

Evinize yakışan ses

Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin.

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Ses tutkusu

Evinize yakışan ses

  • iPod/iPhone/iPad için

iPod/iPhone/iPad'den Bluetooth ile kablosuz müzik akışı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod, iPhone veya iPad'inizdeki en sevdiğiniz müzikleri dilediğiniz yerde Philips ses sisteminizden kolayca dinleyebilirsiniz.

20 W RMS toplam çıkış gücü

20 W RMS toplam çıkış gücü

RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

5
1

18/12/2013

Türkiye

Türkiye

usb girişi de olmalıydı

Normal Usb kablo girişi sayesinde şarj imkanı da sağlanabilirdi üründe,telefonu sadece yuvaya takmak bazen müzik dinlerken zor olabiliyor. Gördüğüm tek eksik.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

13/01/2018

Türkiye

Türkiye

Bluetooth Bağlantısı Her 10dk da bir Kopuyor

Bluetooth bağlantısı sürekli kopup duruyor. Bağlanmak için tuşa tekrar basmak, açmak kapatmak, telefonun bluetooth bağlantısını kapatıp açmak gerekiyor. Sürücü güncellemesi bulamadım sayfada.

Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

17/04/2018

Türkiye

Türkiye

Sadece ıphone için...

ürünün yazılımını bulamıyorsunuz, teknik destek maillerine dönüş sıfır, laptop veya bilgisayarla bağlanılamıyor. Görünüyor ama ses alış verişi yok. sadece ıphone için geliştirilmiş.

Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır

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