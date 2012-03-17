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    Bluetooth® özellikli docking hoparlör

    DS3600/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses
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      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      DS3600/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinize yakışan ses

      Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      Evinize yakışan ses

      Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin. Tüm faydaları görün

      Evinize yakışan ses

      Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bluetooth® özellikli docking hoparlör

      Evinize yakışan ses

      Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin. Tüm faydaları görün

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        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        Bluetooth® özellikli docking hoparlör

        Toplam:

        Evinize yakışan ses

        Ses tutkusu

        • iPod/iPhone/iPad için
        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        20 W RMS toplam çıkış gücü

        RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları

        Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları

        Her bir woofer için ayarlanan cömert 3L akustik ses düzeyi ile arkadan çıkışlı hassas ayarlanmış bas boruları arasındaki tam uyum sayesinde böylesine küçük bir hoparlörden gerçekten etkileyici ve derin bir bas performansı ede edilir. Sonuç: benzersiz gerçekçilikte, derin bir dinleme deneyimi.

        iPod/iPhone/iPad'den Bluetooth ile kablosuz müzik akışı

        Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod, iPhone veya iPad'inizdeki en sevdiğiniz müzikleri dilediğiniz yerde Philips ses sisteminizden kolayca dinleyebilirsiniz.

        iPod/iPhone/iPad ile PC senkronizasyonu

        Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod, iPhone veya iPad cihazınız şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.

        Teknik Özellikler

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. nesil
          • iPod touch 2. nesil 8/16/32GB
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. nesil

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • iPad uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPad
          • iPad 2

        • iPod/iPhone/iPad Uygulaması

          Uygulama adı
          • DockStudio
          • Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
          Uyumluluk
          iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya üzeri
          7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
          Evet
          5 günlük hava durumu tahmini
          Evet
          Oynatma/Çalma
          • albüm/parça gezinme
          • oynatım kontrolleri
          Ses ayarları
          • 5 bant ekolayzır
          • DBB
          • DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
          Saat
          • analog ekran
          • dijital ekran
          Alarm
          • çoklu alarm
          • kapanma zamanlayıcısı

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Ses geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Çıkış gücü
          20 W RMS

        • Aksesuarlar

          Kablolar/Bağlantı
          • MP3 Bağlantı kablosu
          • USB kablosu
          Uzaktan kumanda
          Evet

        • Bağlantı

          Aux girişi
          Evet
          Bluetooth
          Evet
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

        • Kullanılabilirlik

          Şarj cihazı
          • iPod
          • iPhone
          • iPad

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          285 x 145 x 140  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          366 x 147 x 169 mm
          Ürün ağırlığı
          1,3  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,5  kg

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz

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