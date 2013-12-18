2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DS3600/12
Evinize yakışan ses
Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin.
iPod/iPhone/iPad için
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod, iPhone veya iPad'inizdeki en sevdiğiniz müzikleri dilediğiniz yerde Philips ses sisteminizden kolayca dinleyebilirsiniz.
RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
3.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
Mertmertmert
18/12/2013
Türkiye
usb girişi de olmalıydı
Normal Usb kablo girişi sayesinde şarj imkanı da sağlanabilirdi üründe,telefonu sadece yuvaya takmak bazen müzik dinlerken zor olabiliyor. Gördüğüm tek eksik.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
KazaaM
13/01/2018
Türkiye
Bluetooth Bağlantısı Her 10dk da bir Kopuyor
Bluetooth bağlantısı sürekli kopup duruyor. Bağlanmak için tuşa tekrar basmak, açmak kapatmak, telefonun bluetooth bağlantısını kapatıp açmak gerekiyor. Sürücü güncellemesi bulamadım sayfada.
Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Kartalozal
17/04/2018
Türkiye
Sadece ıphone için...
ürünün yazılımını bulamıyorsunuz, teknik destek maillerine dönüş sıfır, laptop veya bilgisayarla bağlanılamıyor. Görünüyor ama ses alış verişi yok. sadece ıphone için geliştirilmiş.
Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır
Bu değerlendirme DS3600 Bluetooth® özellikli docking hoparlör için yapılmıştır