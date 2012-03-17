Evinize yakışan ses
Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin. Tüm faydaları görün
Evinize yakışan ses
Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin. Tüm faydaları görün
Bluetooth® özellikli docking hoparlör
Toplam:
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
Her bir woofer için ayarlanan cömert 3L akustik ses düzeyi ile arkadan çıkışlı hassas ayarlanmış bas boruları arasındaki tam uyum sayesinde böylesine küçük bir hoparlörden gerçekten etkileyici ve derin bir bas performansı ede edilir. Sonuç: benzersiz gerçekçilikte, derin bir dinleme deneyimi.
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod, iPhone veya iPad'inizdeki en sevdiğiniz müzikleri dilediğiniz yerde Philips ses sisteminizden kolayca dinleyebilirsiniz.
Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod, iPhone veya iPad cihazınız şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.
iPod uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
iPad uyumluluğu
iPod/iPhone/iPad Uygulaması
Ses
Aksesuarlar
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Güç