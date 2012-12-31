Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS3205 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuzdan mükemmel netlikte müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS3205 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuzdan mükemmel netlikte müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS3205 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuzdan mükemmel netlikte müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS3205 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuzdan mükemmel netlikte müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
Toplam:
Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
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