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    docking hoparlörü

    DS3205/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses
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      docking hoparlörü

      DS3205/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS3205 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuzdan mükemmel netlikte müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS3205 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuzdan mükemmel netlikte müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS3205 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuzdan mükemmel netlikte müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS3205 docking hoparlörü, iPod/iPhone'unuzdan mükemmel netlikte müzik çalar. Maksimum kullanım esnekliği için AC veya pil gücü tercihlerinin keyfini sürün. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

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        Evinize yakışan ses

        • ve Lightning konektörü
        • iPod/iPhone için
        • 10 W, Pil veya AC ile çalışma
        Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

        Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

        Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

        Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

        Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone 5
          • iPhone 6
          • iPhone 6 plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 7. nesil iPod nano
          • 5. nesil iPod touch

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Ses geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Çıkış gücü
          10 W RMS

        • Bağlantı

          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz
          Pil tipi
          AA boyutu (LR6)
          Pil sayısı
          4
          Pil ömrü süresi
          8  sa

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          224 x 120 x 162  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          240 x 145 x 240 mm
          Ürün ağırlığı
          1,1  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,33  kg

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