  • Peşin fiyatına 3 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    docking hoparlörü

    DS3120/12
    Bu ürün için destek alın
    • Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses
      -{discount-value}

      docking hoparlörü

      DS3120/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinize yakışan ses

      Bu Philips DS3120/12 docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPhone/iPod'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Bu Philips DS3120/12 docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPhone/iPod'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Bağlantı istasyonu

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        - {discount-value}

        Toplam:

        recurring payment

        Evinize yakışan ses

        Sesin tutkusu

        • iPod/iPhone için
        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        iPod/iPhone ile PC senkronizasyonu

        Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod ya da iPhone'unuz şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.

        12W RMS toplam çıkış gücü

        12W RMS toplam çıkış gücü

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü
          12 W RMS
          Ses geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Ses sistemi
          stereo

        • Bağlantı

          Aux girişi
          Evet
          PC Bağlantısı
          USB 2.0

        • Kullanılabilirlik

          Şarj cihazı
          • iPod
          • iPhone

        • Güç

          Pil tipi
          lityum (dahili)
          Güç kaynağı
          • pil
          • 100 - 240 V AC, 50/60Hz
          Pil ömrü süresi
          8  saat

        • Aksesuarlar

          Kablolar/Bağlantı
          • MP3 Bağlantı kablosu
          • USB kablosu

        • Boyutlar

          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,7  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          224 x 120 x 162  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          304 x 146 x 188 mm
          Ürün ağırlığı
          1,3  kg

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. nesil
          • iPod touch 2. nesil 8/16/32 GB
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. nesil

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • iPod/iPhone/iPad Uygulaması

          Uyumluluk
          iOS 4.3 - iOS 10.3

        • iPod/iPhone Uygulaması

          Uygulama adı
          • DockStudio
          • Uygulama mağazasından ücretsiz indirme
          5 günlük hava durumu tahmini
          Evet
          Alarm
          • çoklu alarm
          • kapanma zamanlayıcısı
          Uyumluluk
          iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya üzeri
          Oynatma/Çalma
          • albüm/parça gezinme
          • oynatım kontrolleri
          7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
          Evet
          Saat
          • analog ekran
          • dijital ekran
          Ses ayarları
          • 5 bant ekolayzır
          • DBB
          • DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.