Evinize yakışan ses
Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
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Evinize yakışan ses
Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/iPhone'unuzu bilgisayarınızla senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
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Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve şarj edin! iPod ya da iPhone'unuz şarj olurken ve USB aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri şarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.
12W RMS toplam çıkış gücü
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
iPod uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
iPod/iPhone/iPad Uygulaması
iPod/iPhone Uygulaması
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