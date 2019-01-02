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Üretimden kaldırıldı

docking hoparlörü

DS1600/12

2

| (1) Değerlendirme

iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses

DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur.

Tüm avantajları görüntüleyin

iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses

  • DualDock

  • iPod/iPhone/iPad için

  • Şarj için USB portlu

  • 8W

Apple cihazlarını şarj etme ve bu cihazlardan oynatma için DualDock (Lightning ve 30 pim)

Apple cihazlarını şarj etme ve bu cihazlardan oynatma için DualDock (Lightning ve 30 pim)

Yenilikçi Philips DualDock, Lightning ve 30 pimli konektörle tüm Apple cihazlarını şarj edebilir ve bu cihazlardan müzik çalabilir. Şık tasarım ve zahmetsiz işlevselliği bir arada sunan bu ürün, iki konektör arasında anında geçiş yapmanıza olanak tanır. Dilediğiniz Apple cihazını kullanarak en sevdiğiniz müziklerin keyfini çıkarın.

USB portundan ikinci mobil cihazı şarj edin

USB portundan ikinci mobil cihazı şarj edin

Ekstra rahatlık için bu hoparlör, iPod/iPhone'unuz takılıyken bile ikinci bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabileceğiniz bir USB portuna sahiptir.

İstasyona bağlıyken otomatik saat veya tarih senkronizasyonu

Docking istasyonu, iPod/iPhone/iPad cihazlarınız bağlı olduğunda otomatik olarak saat veya tarih senkronizasyonu gerçekleştirir. Saat veya tarih ekranları arasında geçiş yapmak için tek bir düğmeye basmanız yeterli.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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2.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
1

02/01/2019

Türkiye

Türkiye

BLUETOOTH NEREDE !!!

MRB DAHA ÖNCE/ESKİ SATIŞTA OLAN -TASARIMI DAHA BASİT OLAN - DOCKİNG ÜRÜNLERİNİZDE BLUETOOTH ÖZELLİĞİ OLMASINA RAĞMEN BU ÜRÜNDE OLMAMASI ANLAMSIZDIR.. SATIN ALACAKTIM BLUETOOH ÖZELLİĞİ NEDENİYLE VAZGEÇTİM.. ANCAK FİYAT ARTMADAN BU TASARIM-KASALI ÜRÜNÜN BLUETOTTH LU VERSİYONU GELİRSE ALACAĞIM...

Bu değerlendirme DS1600 docking hoparlörü için yapılmıştır

Bu değerlendirme DS1600 docking hoparlörü için yapılmıştır

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