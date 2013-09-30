iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses
DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses
DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur. Tüm faydaları görün
iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses
DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses
DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
Toplam:
Yenilikçi Philips DualDock, Lightning ve 30 pimli konektörle tüm Apple cihazlarını şarj edebilir ve bu cihazlardan müzik çalabilir. Şık tasarım ve zahmetsiz işlevselliği bir arada sunan bu ürün, iki konektör arasında anında geçiş yapmanıza olanak tanır. Dilediğiniz Apple cihazını kullanarak en sevdiğiniz müziklerin keyfini çıkarın.
Ekstra rahatlık için bu hoparlör, iPod/iPhone'unuz takılıyken bile ikinci bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabileceğiniz bir USB portuna sahiptir.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. ClockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.
Docking istasyonu, iPod/iPhone/iPad cihazlarınız bağlı olduğunda otomatik olarak saat veya tarih senkronizasyonu gerçekleştirir. Saat veya tarih ekranları arasında geçiş yapmak için tek bir düğmeye basmanız yeterli.
iPad uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
iPod uyumluluğu
iPod/iPhone/iPad Uygulaması
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Güç