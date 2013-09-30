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    docking hoparlörü

    DS1600/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses
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      docking hoparlörü

      DS1600/12
      Genel Derecelendirme / 5

      iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses

      DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses

      DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur. Tüm faydaları görün

      iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses

      DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      docking hoparlörü

      iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses

      DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses

        • DualDock
        • iPod/iPhone/iPad için
        • Şarj için USB portlu
        • 8W
        Apple cihazlarını şarj etme ve bu cihazlardan oynatma için DualDock (Lightning ve 30 pim)

        Apple cihazlarını şarj etme ve bu cihazlardan oynatma için DualDock (Lightning ve 30 pim)

        Yenilikçi Philips DualDock, Lightning ve 30 pimli konektörle tüm Apple cihazlarını şarj edebilir ve bu cihazlardan müzik çalabilir. Şık tasarım ve zahmetsiz işlevselliği bir arada sunan bu ürün, iki konektör arasında anında geçiş yapmanıza olanak tanır. Dilediğiniz Apple cihazını kullanarak en sevdiğiniz müziklerin keyfini çıkarın.

        USB portundan ikinci mobil cihazı şarj edin

        USB portundan ikinci mobil cihazı şarj edin

        Ekstra rahatlık için bu hoparlör, iPod/iPhone'unuz takılıyken bile ikinci bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabileceğiniz bir USB portuna sahiptir.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz ClockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz ClockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. ClockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

        Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

        Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

        İstasyona bağlıyken otomatik saat veya tarih senkronizasyonu

        Docking istasyonu, iPod/iPhone/iPad cihazlarınız bağlı olduğunda otomatik olarak saat veya tarih senkronizasyonu gerçekleştirir. Saat veya tarih ekranları arasında geçiş yapmak için tek bir düğmeye basmanız yeterli.

        Teknik Özellikler

        • iPad uyumluluğu

          Lightning konektörüyle
          • iPad mini
          • Retina ekranlı iPad
          30 pimli konektörle
          • iPad
          • iPad 2

        • iPhone uyumluluğu

          30 pimli konektörle
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone 5
          • iPhone 6
          • iPhone 6 plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • iPod uyumluluğu

          Lightning konektörüyle
          • 7. nesil iPod nano
          • 5. nesil iPod touch
          30 pimli konektörle
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. nesil 8/16/32 GB
          • iPod touch 2. nesil
          • 3. nesil iPod touch
          • 4. nesil iPod touch
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. nesil

        • iPod/iPhone/iPad Uygulaması

          Uygulama adı
          • ClockStudio
          • Uygulama mağazasından ücretsiz indirme
          Uyumluluk
          iOS 4.3 - iOS 10.3
          Uyumluluk
          iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya üzeri
          7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
          Evet
          5 günlük hava durumu tahmini
          Evet
          Saat
          analog ekran, dijital ekran, dijital ekran ve slayt gösterili arka plan

        • Ses

          Çıkış gücü
          8 W RMS
          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Bağlantı

          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet
          USB bağlantı noktası
          ile ikinci mobil cihaz için şarj

        • Kullanılabilirlik

          Saat
          • Dijital
          • 24/12 saatlik ekran
          Tarih
          AAGG/GGAA

        • Boyutlar

          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          127 x 261 x 187 mm
          Ürün boyutları (GxDxY)
          96 x 225 x 143  mm

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz

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