2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DS1600/12
iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses
DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur.
DualDock
iPod/iPhone/iPad için
Şarj için USB portlu
8W
Yenilikçi Philips DualDock, Lightning ve 30 pimli konektörle tüm Apple cihazlarını şarj edebilir ve bu cihazlardan müzik çalabilir. Şık tasarım ve zahmetsiz işlevselliği bir arada sunan bu ürün, iki konektör arasında anında geçiş yapmanıza olanak tanır. Dilediğiniz Apple cihazını kullanarak en sevdiğiniz müziklerin keyfini çıkarın.
Ekstra rahatlık için bu hoparlör, iPod/iPhone'unuz takılıyken bile ikinci bir mobil cihazı şarj etmek için kullanabileceğiniz bir USB portuna sahiptir.
Docking istasyonu, iPod/iPhone/iPad cihazlarınız bağlı olduğunda otomatik olarak saat veya tarih senkronizasyonu gerçekleştirir. Saat veya tarih ekranları arasında geçiş yapmak için tek bir düğmeye basmanız yeterli.
2.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
bserez
02/01/2019
Türkiye
BLUETOOTH NEREDE !!!
MRB DAHA ÖNCE/ESKİ SATIŞTA OLAN -TASARIMI DAHA BASİT OLAN - DOCKİNG ÜRÜNLERİNİZDE BLUETOOTH ÖZELLİĞİ OLMASINA RAĞMEN BU ÜRÜNDE OLMAMASI ANLAMSIZDIR.. SATIN ALACAKTIM BLUETOOH ÖZELLİĞİ NEDENİYLE VAZGEÇTİM.. ANCAK FİYAT ARTMADAN BU TASARIM-KASALI ÜRÜNÜN BLUETOTTH LU VERSİYONU GELİRSE ALACAĞIM...
Bu değerlendirme DS1600 docking hoparlörü için yapılmıştır
Bu değerlendirme DS1600 docking hoparlörü için yapılmıştır