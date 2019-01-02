iPod/iPhone/iPad için evinize uygun ses

DS1600 docking hoparlör, Philips DualDock özelliğine sahip tüm iPod/iPhone/iPad cihazlarınızı Lightning ve 30 pimli konektörler ile şarj eder ve bu cihazlarda bulunan içerikleri oynatır. Eksiksiz ve zengin bir ses sunan bu cihazda daha fazla çok yönlülük sunmak üzere ikinci bir mobil cihazı şarj etmeye yarayan bir USB bağlantı noktası bulunur.