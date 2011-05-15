Evinize yakışan ses
Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir. Tüm faydaları görün
Evinize yakışan ses
Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
Toplam:
Bu Philips hoparlörün akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone/iPad saati ile otomatik olarak eşitlenir.
Bağlantı konektörüyle iPad'inizi bu Fidelio bağlantı istasyonunda şarj edin. Ayrıca, USB bağlantısıyla iPod, iPhone ya da başka bir cihazı da aynı anda şarj edebilirsiniz.
iPod, iPhone ya da iPad'inizi bağladığınızda Philips Fidelio DS1200 bağlantı istasyonu mükemmel görünür. Cihazı çıkardığınızda şık görünümünden hiçbir şey kaybetmez. Diğer bağlantı istasyonlarının aksine, bu Fidelio bağlantı istasyonu bir cihaz bağlı olsa da olmasa da muhteşem görünmek için tasarlanmıştır. Bu göz alıcı bağlantı istasyonuyla rafınıza ya da masaüstünüze şıklık katın.
iPod uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
iPad uyumluluğu
iPod/iPhone/iPad Uygulaması
Ses
Hoparlörler
Müzik Çalma
Kullanılabilirlik
Şarj
Boyutlar
Güç