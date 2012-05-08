Mükemmel bir ürün ses performansı harika. Kızım iphone'nunu ben ipad'imi şarj ediyorum. Fidelio yazılımı ise ayrı bir değer. Sabah alarmını artık ona endeksledim. Yazılımda internet radyosu bile var... Kısacası almamanız için hiç bir neden yok ama almanız için sebep çok... Teşekkürler Philips.