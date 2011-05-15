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    docking hoparlörü

    DS1200/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses
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      docking hoparlörü

      DS1200/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinize yakışan ses

      Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL

      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir. Tüm faydaları görün

      Evinize yakışan ses

      Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,90 TL

      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        Evinize yakışan ses

        Ses tutkusu

        • iPod/iPhone/iPad için
        • Saat göstergesi
        Tüm iPod/iPhone/iPad ürünleri dock'a bağlanabilir, kılıfında olsa bile

        Tüm iPod/iPhone/iPad ürünleri dock'a bağlanabilir, kılıfında olsa bile

        Bu Philips hoparlörün akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Dock'a bağlandığında iPhone/ iPod/iPad saatiyle otomatik eşitleme

        Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone/iPad saati ile otomatik olarak eşitlenir.

        iPhone ve iPad'i birlikte şarj edin

        Bağlantı konektörüyle iPad'inizi bu Fidelio bağlantı istasyonunda şarj edin. Ayrıca, USB bağlantısıyla iPod, iPhone ya da başka bir cihazı da aynı anda şarj edebilirsiniz.

        iPod/iPhone/iPad için uygun tasarım

        iPod, iPhone ya da iPad'inizi bağladığınızda Philips Fidelio DS1200 bağlantı istasyonu mükemmel görünür. Cihazı çıkardığınızda şık görünümünden hiçbir şey kaybetmez. Diğer bağlantı istasyonlarının aksine, bu Fidelio bağlantı istasyonu bir cihaz bağlı olsa da olmasa da muhteşem görünmek için tasarlanmıştır. Bu göz alıcı bağlantı istasyonuyla rafınıza ya da masaüstünüze şıklık katın.

        Teknik Özellikler

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1. Nesil
          • iPod nano 2. Nesil
          • iPod nano 3. Nesil
          • iPod nano 4. Nesil
          • iPod nano 5. Nesil
          • iPod nano 6. Nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. Nesil
          • iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. Nesil

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • iPad uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          iPad

        • iPod/iPhone/iPad Uygulaması

          Uygulama adı
          • DockStudio
          • Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
          Uyumluluk
          iPhone OS 4.0
          Oynatma/Çalma
          • albüm/parça gezinme
          • oynatım kontrolleri
          Saat
          • analog ekran
          • dijital ekran
          Alarm
          • çoklu alarm
          • kapanma zamanlayıcısı
          • müzikle uyanın
          • doğal seslerle uyanın
          • fotoğraflarla uyanın

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          4W
          Ses Sistemi
          Stereo
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Hoparlörler

          Neodinyum manyetik sistemi
          Evet

        • Müzik Çalma

          Konsol çalma modu
          iPhone Şarj Etme

        • Kullanılabilirlik

          Saat/Sürüm
          Dijital

        • Şarj

          USB cihazları
          5V

        • Boyutlar

          Ana ambalaj boyutları
          237 x 122 x 169 mm
          Ürün boyutları (GxDxY)
          208 x 140 x 82 mm

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz

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