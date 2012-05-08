2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DS1200/12
Evinize yakışan ses
Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir.
iPod/iPhone/iPad için
Saat göstergesi
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
GGÜNEY35
08/05/2012
Türkiye
Evin charge istasyonu...!
Mükemmel bir ürün ses performansı harika. Kızım iphone'nunu ben ipad'imi şarj ediyorum. Fidelio yazılımı ise ayrı bir değer. Sabah alarmını artık ona endeksledim. Yazılımda internet radyosu bile var... Kısacası almamanız için hiç bir neden yok ama almanız için sebep çok... Teşekkürler Philips.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır
ozguna
08/05/2012
Türkiye
tavsiye ederim
Telefonun özelliklerini artıran, basit kullanımı olan, çok estetik bir ürün
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır
Brightblood
27/05/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ipad'de Denge sorunu
Çok dikkatli kullanabilecek iseniz tavsiye ederim.
Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır
Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır