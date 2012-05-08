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Üretimden kaldırıldı

docking hoparlörü

DS1200/12

4

| (3) İncelemeler

Evinize yakışan ses

Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ses tutkusu

Evinize yakışan ses

  • iPod/iPhone/iPad için

  • Saat göstergesi

Yatak odanızı dolduran zengin, çok yönlü ses

Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Evin charge istasyonu...!

Mükemmel bir ürün ses performansı harika. Kızım iphone'nunu ben ipad'imi şarj ediyorum. Fidelio yazılımı ise ayrı bir değer. Sabah alarmını artık ona endeksledim. Yazılımda internet radyosu bile var... Kısacası almamanız için hiç bir neden yok ama almanız için sebep çok... Teşekkürler Philips.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

tavsiye ederim

Telefonun özelliklerini artıran, basit kullanımı olan, çok estetik bir ürün

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır

27/05/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ipad'de Denge sorunu

Çok dikkatli kullanabilecek iseniz tavsiye ederim.

Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır

Bu değerlendirme DS1200 docking hoparlörü için yapılmıştır

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