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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

docking hoparlörü

DS1155/12

3.8

| (5) İncelemeler

Evinize yakışan ses

Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Evinize yakışan ses

  • ve Lightning konektörü

  • iPod/iPhone için

  • Şarj için USB portlu

  • 6 W

Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eşitlenir.

Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

Her türlü komodine uyan şık ve kompakt tasarım

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

1

13/05/2019

Türkiye

Türkiye

Gayet başarılı ve kaliteli

Ses kalitesi ve bassları mükemmel güçte. Her yerde kullanabilir boyutlarda. Tasarımı çok güzel. Kaliteli ışıklandırması sayesinde gece lambası olarak kullanılabilir. Zamanlamayı ayarlayıp loş bir ışıkta güzel şarkılarınızla uyuyup alarm uygulamasıyla müzik eşliğinde uyanmak gerçekten çok güzel. Uygulamasıyla birlikte kullanımı çok kolay. Ekstra sarj çıkışı olması büyük avantaj. Aux girişi olmalıydı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır

21/04/2015

Türkiye

Türkiye

Dock'lar arasında en iyisi

Ürünü iPhone 4 kullanırken satın almıştım. Ses kalitesi bu küçük ürüne kıyasla oldukça başarılı. Bütün odayı dolduran,tizleri ve basları bozmayan bir speaker sistemi mevcut. Stüdyo ve 1+1 bir dairede tek başına yeterli olabilen bir ses sistemi. Saati olması, telefonun üzerinde takılıyken çok estetik durması,ahşap dock kısmı, genel anlamda tasarım estetiği ve gece neon lambası bu ürünü piyasadaki birçok dock'un önüne geçiriyor. Güç kablosunun dock ile aynı renk yani beyaz olmasını tercih ederdim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır

24/10/2013

Türkiye

Türkiye

İphone Dock Açısından Mükemmel Bir Ürün!...

Herkese merhabalar, ürünü detaylıca inceledim iphone charger açısından ve dock açısında ürün kusursuz fakat radyo özelliğinin eklenmemiş olması bana göre not kırmama yeterli. Bu özelliği talep etmeyenler bu ürünü rahatlıkla kullanabilirler. Bana çekici gelen özellikleri ise neon ışıkları ve tasarımı ile çok güzel ayrıca kullanış açısından usb çıkışı olması ve iphone şarj edilirken diğer bir iphone vb. bir cihazımızı şarj edebilmemiz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır

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