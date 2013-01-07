  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    docking hoparlörü

    DS1155/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses
      -{discount-value}

      docking hoparlörü

      DS1155/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,90 TL

      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir. Tüm faydaları görün

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,90 TL

      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Bağlantı istasyonu

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        Evinize yakışan ses

        • ve Lightning konektörü
        • iPod/iPhone için
        • Şarj için USB portlu
        • 6 W
        Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

        Lightning konektörüyle hızlı şarj ve müzik çalma

        Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eşitlenir.

        6W RMS toplam çıkış gücü

        RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone 5
          • iPhone 6
          • iPhone 6 plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 7. nesil iPod nano
          • 5. nesil iPod touch

        • Ses

          Çıkış gücü
          6 W RMS
          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Şarj

          USB cihazları
          5V

        • Kullanılabilirlik

          Saat
          Dijital

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          177 x 177 x 100  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          222 x 139 x 222 mm
          Ürün ağırlığı
          0,88  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,08  kg

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.