Herkese merhabalar, ürünü detaylıca inceledim iphone charger açısından ve dock açısında ürün kusursuz fakat radyo özelliğinin eklenmemiş olması bana göre not kırmama yeterli. Bu özelliği talep etmeyenler bu ürünü rahatlıkla kullanabilirler. Bana çekici gelen özellikleri ise neon ışıkları ve tasarımı ile çok güzel ayrıca kullanış açısından usb çıkışı olması ve iphone şarj edilirken diğer bir iphone vb. bir cihazımızı şarj edebilmemiz.