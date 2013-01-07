Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir. Tüm faydaları görün
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
Toplam:
Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu şarj ederken müzik dinleme keyfini yaşayın! Cihazınızı doğrudan hoparlöre yerleştirerek özenle seçtiğiniz şarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız müzik çalarken bir yandan da hızla şarj olduğu için pilin bitmesinden endişe etmenize gerek kalmaz.
Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eşitlenir.
RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
iPhone uyumluluğu
iPod uyumluluğu
Ses
Şarj
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Güç