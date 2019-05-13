2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DS1155/12
Evinize yakışan ses
Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir.
ve Lightning konektörü
iPod/iPhone için
Şarj için USB portlu
6 W
Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eşitlenir.
3.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
berkayk
13/05/2019
Türkiye
Gayet başarılı ve kaliteli
Ses kalitesi ve bassları mükemmel güçte. Her yerde kullanabilir boyutlarda. Tasarımı çok güzel. Kaliteli ışıklandırması sayesinde gece lambası olarak kullanılabilir. Zamanlamayı ayarlayıp loş bir ışıkta güzel şarkılarınızla uyuyup alarm uygulamasıyla müzik eşliğinde uyanmak gerçekten çok güzel. Uygulamasıyla birlikte kullanımı çok kolay. Ekstra sarj çıkışı olması büyük avantaj. Aux girişi olmalıydı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır
ghent
21/04/2015
Türkiye
Dock'lar arasında en iyisi
Ürünü iPhone 4 kullanırken satın almıştım. Ses kalitesi bu küçük ürüne kıyasla oldukça başarılı. Bütün odayı dolduran,tizleri ve basları bozmayan bir speaker sistemi mevcut. Stüdyo ve 1+1 bir dairede tek başına yeterli olabilen bir ses sistemi. Saati olması, telefonun üzerinde takılıyken çok estetik durması,ahşap dock kısmı, genel anlamda tasarım estetiği ve gece neon lambası bu ürünü piyasadaki birçok dock'un önüne geçiriyor. Güç kablosunun dock ile aynı renk yani beyaz olmasını tercih ederdim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır
ibrahimkeyik
24/10/2013
Türkiye
İphone Dock Açısından Mükemmel Bir Ürün!...
Herkese merhabalar, ürünü detaylıca inceledim iphone charger açısından ve dock açısında ürün kusursuz fakat radyo özelliğinin eklenmemiş olması bana göre not kırmama yeterli. Bu özelliği talep etmeyenler bu ürünü rahatlıkla kullanabilirler. Bana çekici gelen özellikleri ise neon ışıkları ve tasarımı ile çok güzel ayrıca kullanış açısından usb çıkışı olması ve iphone şarj edilirken diğer bir iphone vb. bir cihazımızı şarj edebilmemiz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1155 docking hoparlörü için yapılmıştır