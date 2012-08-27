Evinize yakışan ses
Şaşırtıcı derecede zengin ses çıkışı sunan bu DS1150/11 kompakt docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve USB üzerinden ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Şaşırtıcı derecede zengin ses çıkışı sunan bu DS1150/11 kompakt docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve USB üzerinden ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar. Tüm faydaları görün
Evinize yakışan ses
Şaşırtıcı derecede zengin ses çıkışı sunan bu DS1150/11 kompakt docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve USB üzerinden ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinize yakışan ses
Şaşırtıcı derecede zengin ses çıkışı sunan bu DS1150/11 kompakt docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve USB üzerinden ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar. Tüm faydaları görün
docking hoparlörü
Toplam:
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eşitlenir.
RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
iPod uyumluluğu
iPhone uyumluluğu
iPod/iPhone Uygulaması
Ses
Şarj
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Güç