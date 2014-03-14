ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

docking hoparlörü

DS1150/11

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Evinize yakışan ses

Şaşırtıcı derecede zengin ses çıkışı sunan bu DS1150/11 kompakt docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve USB üzerinden ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sesin tutkusu

Evinize yakışan ses

  • 30 pimli konektörlü

  • iPod/iPhone için

  • Şarj için USB portlu

  • 6 W

Yumuşak gece ışığı

USB üzerinden ikinci mobil cihazınızı şarj edin

Her türlü komodine uyan şık ve kompakt tasarım

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

14/03/2014

Türkiye

Türkiye

Küçük ve gayet doyurucu ve kaliteli ses

Alırken yorumları okudum yurt içi ve yurt dışı yorumlarını. Kafamdaki bazı soruları cevaplandımamıştım onun için size faydalı olabileceğini düşündüğüm bazı şeyleri paylaşmak istedim. Daha önce iPhone 4 için buna benzer bir ürün kullanmıştım. Memnun kaldığım için iPhone 5 için böyle küçük bir ürün arıyordum. Ses seviyesi olarak bukadar doyurucu değildi ama alarmlı bir sistemiydi eski ürünüm. Alarm konusunda açıklama bulamamıştım. Bu ürün alarm sistemi ile gelmiyor iPhone 5 ürüne bağlı iken telefonunuzun alarmı açıksa alarm sesi hoporlerden geliyor sadece. Telefonunuzdaki müzikle yada radyo ile uyandırma yok. Bunları yazıyorum çünkü bu ürünün dahili dijital bir saati var. Ürünü alırken kafamda acaba sorusu uyandı alarm konusunda. Alarmlı diğer ürünlerden baktım ama iPhone 5 için çok seçenek yok yada hacim olarak büyükler ve bu kadar verimli hoparlörleri yok. Philips'den yurtdışında sattığı diğer ürünleri de Türkiye'ye getirmesini bekliyorum. Üstündeki saat gece kullanımı için çok kullanışlı. Gece uyandığınızda saati görebiliyorsunuz ve Anolok saatler gibi tik-tak sesi yok. Yatak odasında yatak başucunda kullanmak için ideal. Ses gayet kaliteli ve yeterince yüksek hele benim gibi yatak odasında kullanıyorsanız çok fazla bile. Ürünün altında led lambalı loş bir ışık bulunuyor. Gece uyandığınızda karanlıkta telefona elinizi attığınızda kolayca bulabiliyorsunuz. Bu ışığı açıp kapata biliyorsunuz. Gece rahatsız etmicek kadar loş. iPhone 5 ile tam uyumlu. Saat senronizasyonunda ve şarj konusunda hiç bir sorun yaşanmıyor. Üzerinde ses seviyesi tuşları ve ışık açıp kapama tuşu var. Arkada ise ekstra şarj için bir USB bulunmakta. Aux girişi bulunmamaktadır yani iPhone 5 yada ince uçlu iPod dışında müzik dinliyemezsiniz. Diğer üzücü haber ise ipad imi şarja bağladığımda arkadaki USB'nin gücü yetmedi. Amperi düşük geldi. Ama ikinci bir telefon için yeterli. Son olarak ürün gayet şık ve küçük. Boyutlarına göre ses kalitesi ve seviyesi gayet iyi. Tabi parti yapmak istiyorsanız daha büyük ürünlere bakın. ;) Umarım yardımcı olabilmişimdir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1150 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1150 docking hoparlörü için yapılmıştır

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

Çok Fonksiyonlu.

Zor uyananlar için ses seviyesini ve sayısını ayarlayabileceğiniz alarm, uyurken dinleyebileceğiniz uygulama özelliği dünya radyoları, gece lambası fonksiyonlarının birarada olması ve hoparlörünün ses kalitesini başarılı buldum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1150 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1150 docking hoparlörü için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları