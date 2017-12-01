2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DS1100/12
Ses tutkusu
Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1100/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
3.3
5 üzerinden
3
İncelemeler
tester
01/12/2017
Türkiye
Mukemmel Ürün
Ürünün ses seviyesi gayet tatmin edici baş ucu ürünüm. 2.ürün şarjı için ekstra usb çıkısı çok iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Aydınlatması hoş duruyor. lighting to 30 pin adaptörü ile de kullanıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır
allyinsky
08/05/2012
Türkiye
iphone ile iyi, ipod ile vasat
iphone ile çalıştırıldığında performansı ortalama, fakat ipod ile çalıştırıldığında, sesi max.'a getirdiğinizde bile (ki 32 olarak gösteriliyor) maalesef yeteri kadar ses vermiyor. ipod'un eski generasyon olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır
alialp34
27/08/2017
Türkiye
YEDEK PARÇA SIKINTISI
ÜRÜNÜN BELLİ BİR ZMAN SONRASI İHTİYAÇ DUYULAN PARÇASINI BULMAK ZOR. HER MODEL İÇİN FARKLI BİR ADAPTÖR GİBİ PARÇA YAPILMASI SIKICI , CİHAZLA BİRLİKTE KULLANILAN ADAPTÖRLER ÖZEL YAPIM ADAPTÖRLER VE PİYASADAKİ ADAPTÖRLERLE UYUM SAĞLAMIYOR . FAZLACA TAFSİYE EDEBİLECEĞİM BİR ÜRÜN NE YAZIK DEĞİL.
Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır
Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır