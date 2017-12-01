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Üretimden kaldırıldı

docking hoparlörü

DS1100/12

3.3

| (3) İncelemeler

Ses tutkusu

Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1100/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.

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Ses tutkusu

Yatak odanızı dolduran zengin, çok yönlü ses

Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

Her açıdan mükemmel görünüm için 360 derecelik tasarım

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

4
1

01/12/2017

Türkiye

Türkiye

Mukemmel Ürün

Ürünün ses seviyesi gayet tatmin edici baş ucu ürünüm. 2.ürün şarjı için ekstra usb çıkısı çok iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Aydınlatması hoş duruyor. lighting to 30 pin adaptörü ile de kullanıyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

iphone ile iyi, ipod ile vasat

iphone ile çalıştırıldığında performansı ortalama, fakat ipod ile çalıştırıldığında, sesi max.'a getirdiğinizde bile (ki 32 olarak gösteriliyor) maalesef yeteri kadar ses vermiyor. ipod'un eski generasyon olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır

27/08/2017

Türkiye

Türkiye

YEDEK PARÇA SIKINTISI

ÜRÜNÜN BELLİ BİR ZMAN SONRASI İHTİYAÇ DUYULAN PARÇASINI BULMAK ZOR. HER MODEL İÇİN FARKLI BİR ADAPTÖR GİBİ PARÇA YAPILMASI SIKICI , CİHAZLA BİRLİKTE KULLANILAN ADAPTÖRLER ÖZEL YAPIM ADAPTÖRLER VE PİYASADAKİ ADAPTÖRLERLE UYUM SAĞLAMIYOR . FAZLACA TAFSİYE EDEBİLECEĞİM BİR ÜRÜN NE YAZIK DEĞİL.

Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır

Bu değerlendirme DS1100 docking hoparlörü için yapılmıştır

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