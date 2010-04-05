Ses tutkusu
Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1100/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ses tutkusu
Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1100/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.
Ses tutkusu
Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1100/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ses tutkusu
Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1100/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.
docking hoparlörü
Toplam:
Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.
Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eşitlenir.
iPhone uyumluluğu
iPod uyumluluğu
iPod/iPhone Uygulaması
Şarj
Kullanılabilirlik
Ses
Hoparlörler
Güç
Boyutlar