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    docking hoparlörü

    DS1100/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ses tutkusu Ses tutkusu Ses tutkusu
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      docking hoparlörü

      DS1100/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Ses tutkusu

      Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1100/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 179,90 TL

      docking hoparlörü

      Ses tutkusu

      Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1100/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.

      Ses tutkusu

      Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1100/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 179,90 TL

      docking hoparlörü

      Ses tutkusu

      Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1100/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.

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        docking hoparlörü

        docking hoparlörü

        Toplam:

        Ses tutkusu

        Yatak odanıza tarz ve müzik katın

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eşitlenir.

        Teknik Özellikler

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod touch
          • iPod touch 2. nesil
          • iPod touch 2. nesil 8/16/32GB
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod 5. nesil

        • iPod/iPhone Uygulaması

          Uygulama adı
          DockStudio
          Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
          Evet
          Uyumluluk
          iPhone OS 3.0
          Oynatma/Çalma
          • albüm/parça gezinme
          • oynatım kontrolleri
          Saat
          • dijital ekran
          • analog ekran
          Alarm
          • çoklu alarm
          • müzikle uyanın
          • doğal seslerle uyanın
          • fotoğraflarla uyanın
          • kapanma zamanlayıcısı

        • Şarj

          USB cihazları
          5V

        • Kullanılabilirlik

          Saat
          Dijital
          Şarj cihazı
          iPhone

        • Ses

          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Çıkış gücü
          4 W RMS

        • Hoparlörler

          Hoparlör sürücüleri
          Neodinyum manyetik sistemi

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz

        • Boyutlar

          Brüt ağırlık
          1,03  kg
          Ana ambalaj boyutları
          204 x 196 x 273  mm
          Ana karton miktarı
          2
          Ana karton ağırlığı
          2,35  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          171 x 67 x 171  mm
          Ağırlık
          0,75  kg

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