2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP9779TB/00
İnce ve güçlü powerbank
USB-C 20 W çıkış ve 15 W kablosuz şarj ile 10.000 mAh'lik yüksek kapasite. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Mükemmel bir kablosuz şarj konumu elde etmek için cep telefonunuzu manyetik halkanın üzerine yerleştirin.
10.000 mAh
kablosuz şarj özellikli
Type C bağlantı noktası
15 W kablosuz hızlı şarj ile cep telefonunuzu şarj edin.
Apple ürünlerinin kablosuz şarjına yönelik kullanılan MagSafe ürünleri için optimum yerleşim pozisyonunu sağlamak amacıyla kablosuz şarj cihazında manyetik bir kenarlık bulunur.
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
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