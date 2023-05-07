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USB power bank

DLP9779TB/00

İnce ve güçlü powerbank

USB-C 20 W çıkış ve 15 W kablosuz şarj ile 10.000 mAh'lik yüksek kapasite. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Mükemmel bir kablosuz şarj konumu elde etmek için cep telefonunuzu manyetik halkanın üzerine yerleştirin.

Tüm avantajları görüntüleyin

şeffaf bir kılıf ile.

İnce ve güçlü powerbank

  • 10.000 mAh

  • kablosuz şarj özellikli

  • Type C bağlantı noktası

Hızlı 15 W kablosuz şarj

15 W kablosuz hızlı şarj ile cep telefonunuzu şarj edin.

Manyetik kenarlıklı kablosuz şarj cihazı

Apple ürünlerinin kablosuz şarjına yönelik kullanılan MagSafe ürünleri için optimum yerleşim pozisyonunu sağlamak amacıyla kablosuz şarj cihazında manyetik bir kenarlık bulunur.

Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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