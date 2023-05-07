İnce ve güçlü powerbank

USB-C 20 W çıkış ve 15 W kablosuz şarj ile 10.000 mAh'lik yüksek kapasite. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Mükemmel bir kablosuz şarj konumu elde etmek için cep telefonunuzu manyetik halkanın üzerine yerleştirin.