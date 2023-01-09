2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP9520C/00
İnce ve güçlü powerbank
Güvenli Li-polimer pil ile güçlü 10.000 mAh kapasite. Hızlı şarj sunan PD ve QC3.0 USB A ve USB C ile en yeni cihazınızı şarj edebilirsiniz. 15 W Kablosuz şarj çıkışı. Sayısal güç seviyesi ekranı ile aynı anda 4 adede kadar cihazı şarj edebilir.
10.000 mAh
USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları
Qi kablosuz şarj
QC 3.0 ve PD
15 W kablosuz hızlı şarj ile cep telefonunuzu şarj edin.
Qi kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Philips kablosuz şarj cihazları, Qi kablosuz teknolojisine sahip telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Cihazları bu pedin üzerine yerleştirin ve zahmetsizce şarj edin.
Güç göstergesi için LCD ekran
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