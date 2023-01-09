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  • İnce ve güçlü powerbank

USB power bank

DLP9520C/00

İnce ve güçlü powerbank

Güvenli Li-polimer pil ile güçlü 10.000 mAh kapasite. Hızlı şarj sunan PD ve QC3.0 USB A ve USB C ile en yeni cihazınızı şarj edebilirsiniz. 15 W Kablosuz şarj çıkışı. Sayısal güç seviyesi ekranı ile aynı anda 4 adede kadar cihazı şarj edebilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

yolda birçok kez şarj edin

İnce ve güçlü powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları

  • Qi kablosuz şarj

  • QC 3.0 ve PD

Hızlı 15 W kablosuz şarj

15 W kablosuz hızlı şarj ile cep telefonunuzu şarj edin.

Qi kablosuz teknolojisi

Qi kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Philips kablosuz şarj cihazları, Qi kablosuz teknolojisine sahip telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Cihazları bu pedin üzerine yerleştirin ve zahmetsizce şarj edin.

Güç göstergesi için LCD ekran

Güç göstergesi için LCD ekran

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları