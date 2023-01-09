İnce ve güçlü powerbank

Güvenli Li-polimer pil ile güçlü 10.000 mAh kapasite. Hızlı şarj sunan PD ve QC3.0 USB A ve USB C ile en yeni cihazınızı şarj edebilirsiniz. 15 W Kablosuz şarj çıkışı. Sayısal güç seviyesi ekranı ile aynı anda 4 adede kadar cihazı şarj edebilir.