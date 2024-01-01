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Qi Kablosuz Şarj Cihazı

DLP9231NW/00

3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazı

Bu hızlı şarj cihazıyla akıllı telefonunuzu, saatinizi ve AirPods'unuzu aynı anda kablosuz şarj edin. Mobil cihazınızın şarj süresini kısaltan 15 W maksimum güç çıkışı. Saatiniz ve AirPods'unuz için sırasıyla 2,5 W ve 5 W güç.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hızlı şarj

3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazı

  • 15 W

  • Hızlı şarj

  • Qi kablosuz şarj

Qi kablosuz teknolojisi

Qi kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Philips kablosuz şarj cihazları, Qi kablosuz teknolojisine sahip telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Cihazları bu pedin üzerine yerleştirin ve zahmetsizce şarj edin.

Kayma önleyici tasarım

Kayma önleyici tasarım, telefonunuzu istediğiniz konumda tutar ve telefonun titremesi nedeniyle kaymasını önler.

Hızlı 15 W kablosuz şarj

15 W kablosuz hızlı şarj ile cep telefonunuzu şarj edin.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Şarj hızı, ana cihaz ve güç adaptörü dahil olmak üzere şarj durumuna bağlıdır.