2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP9230NW/00
3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazı
Bu hızlı şarj cihazıyla akıllı telefonunuzu, saatinizi ve AirPods'unuzu aynı anda kablosuz şarj edin. Mobil cihazınızın şarj süresini kısaltan 15 W maksimum güç çıkışı. Saatiniz ve AirPods'unuz için sırasıyla 2,5 W ve 5 W güç.
15 W
Hızlı şarj
Qi kablosuz şarj
Qi kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Philips kablosuz şarj cihazları, Qi kablosuz teknolojisine sahip telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Cihazları bu pedin üzerine yerleştirin ve zahmetsizce şarj edin.
Kayma önleyici tasarım, telefonunuzu istediğiniz konumda tutar ve telefonun titremesi nedeniyle kaymasını önler.
15 W kablosuz hızlı şarj ile cep telefonunuzu şarj edin.
Yorumlar
Şarj hızı, ana cihaz ve güç adaptörü dahil olmak üzere şarj durumuna bağlıdır.