2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP9017/00
Kablosuz Şarj Cihazı
Qi kablosuz şarj. Kablo sıkıntısı çekmeden, en uygun hızlı şarj (Maks. 15 W) konumunu elde etmek için cep telefonunuzu yüzeye yerleştirin.
15 W
Manyetik halka
Qi kablosuz şarj
Apple ürünlerinin kablosuz şarjına yönelik kullanılan MagSafe ürünleri için optimum yerleşim pozisyonunu sağlamak amacıyla kablosuz şarj cihazında manyetik bir kenarlık bulunur.
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
Kayma önleyici tasarım, telefonunuzu istediğiniz konumda tutar ve telefonun titremesi nedeniyle kaymasını önler.
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