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Kablosuz şarj

DLP9017/00

Kablosuz Şarj Cihazı

Qi kablosuz şarj. Kablo sıkıntısı çekmeden, en uygun hızlı şarj (Maks. 15 W) konumunu elde etmek için cep telefonunuzu yüzeye yerleştirin.

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Kablosuz Şarj Cihazı

  • 15 W

  • Manyetik halka

  • Qi kablosuz şarj

Manyetik kenarlıklı kablosuz şarj cihazı

Apple ürünlerinin kablosuz şarjına yönelik kullanılan MagSafe ürünleri için optimum yerleşim pozisyonunu sağlamak amacıyla kablosuz şarj cihazında manyetik bir kenarlık bulunur.

Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Kayma önleyici tasarım

Kayma önleyici tasarım, telefonunuzu istediğiniz konumda tutar ve telefonun titremesi nedeniyle kaymasını önler.

Teknik Özellikler

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