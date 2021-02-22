2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP9016U/03
Vantuzlu kablosuz şarj cihazı
Şarj kablosu takmadan telefonunuzu hızlıca şarj edin. Qi kablosuz teknolojisine sahip akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarda Qi kablosuz şarj. Kablosuz Çıkış seçenekleri: 5 W / 7,5 W / 10 W
Evrensel
Hızlı şarj
Qi kablosuz şarj
Qi kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Philips kablosuz şarj cihazları, Qi kablosuz teknolojisine sahip telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Cihazları bu pedin üzerine yerleştirin ve zahmetsizce şarj edin.
İnce ve ergonomik tasarım sayesinde her yere rahatça sığar.
Kayma önleyici tasarım, telefonunuzu istediğiniz konumda tutar ve telefonun titremesi nedeniyle kaymasını önler.
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