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Üretimden kaldırıldı

Qi Kablosuz Şarj Cihazı

DLP9016U/03

Vantuzlu kablosuz şarj cihazı

Şarj kablosu takmadan telefonunuzu hızlıca şarj edin. Qi kablosuz teknolojisine sahip akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarda Qi kablosuz şarj. Kablosuz Çıkış seçenekleri: 5 W / 7,5 W / 10 W

Tüm avantajları görüntüleyin

10 W hızlı şarj.

Vantuzlu kablosuz şarj cihazı

  • Evrensel

  • Hızlı şarj

  • Qi kablosuz şarj

Qi kablosuz teknolojisi

Qi kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Philips kablosuz şarj cihazları, Qi kablosuz teknolojisine sahip telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Cihazları bu pedin üzerine yerleştirin ve zahmetsizce şarj edin.

İnce ve hafif tasarım

İnce ve ergonomik tasarım sayesinde her yere rahatça sığar.

Kayma önleyici tasarım

Kayma önleyici tasarım, telefonunuzu istediğiniz konumda tutar ve telefonun titremesi nedeniyle kaymasını önler.

Teknik Özellikler

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