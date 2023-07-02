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USB power bank

DLP7717NB/00

İnce ve güçlü powerbank

Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak.

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2 USB Çıkışı: 1 A / 2,1 A

İnce ve güçlü powerbank

  • 10.000 mAh

  • 2 USB şarj bağlantı noktası

Güç göstergesi için LCD ekran

Güç göstergesi için LCD ekran

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

Teknik Özellikler

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