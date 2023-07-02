2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP7717NB/00
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak.
10.000 mAh
2 USB şarj bağlantı noktası
Güç göstergesi için LCD ekran
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
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