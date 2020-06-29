3,5 mm Aux ile Bluetooth Alıcı

Bu Bluetooth cihazıyla cep telefonunuzu araç ses sistemine bağlayın. Müzik çalabilir ve telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Kristal netliğinde ses ile sabit bağlantı. Bluetooth versiyonu:5.0 bağlantısı. 3,5 mm çıkış fişi.