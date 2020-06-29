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Üretimden kaldırıldı

Bluetooth alıcısı

DLP3533/00

3,5 mm Aux ile Bluetooth Alıcı

Bu Bluetooth cihazıyla cep telefonunuzu araç ses sistemine bağlayın. Müzik çalabilir ve telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Kristal netliğinde ses ile sabit bağlantı. Bluetooth versiyonu:5.0 bağlantısı. 3,5 mm çıkış fişi.

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3,5 mm Aux ile Bluetooth Alıcı

  • Bluetooth bağlantısı

  • 3,5 mm (M)

10 metre Bluetooth bağlantısı

Engelsiz 10 metrelik aralık içinde bağlantıda kalın. Yerleşik 145 mAh kapasiteli pil içeren ürün. 8 saat ses çalma süresi veya 10 saat telefon konuşma süresi sağlar. Pili Mikro USB bağlantı noktasıyla şarj edin.

Mükemmel ses için stereonuza bağlamak amacıyla dock ünitesini kullanın

Oynatıcınızdaki müziğin keyfini stereo sisteminizin mükemmel hoparlörleri ile çıkarın. Sadece dock ünitesini ses kablosu üzerinden stereonuza bağlayın. Oynatıcıyı beşiğe taktığınızda, müziği stereo sisteminiz üzerinden çalacaktır.

Teknik Özellikler

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