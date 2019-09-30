2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP3303NB/40
3 USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam maksimum çıkış: DC 5 V 2,4 A + QC18 W
3 USB şarj bağlantı noktası
2,4 A USB şarj
Hızlı şarj QC 3.0
2 adet cep telefonunu veya 1 adet tableti tam hızda şarj etmek için 5 V/2,1 A hızlı şarj
Hızlı Şarj teknolojisi, şarj etme akımını ve voltajını optimize ederek cihazlarınızı daha hızlı şarj eder.
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
Yorumlar