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3 USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam maksimum çıkış: DC 5 V 2,4 A + QC18 W Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3 USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam maksimum çıkış: DC 5 V 2,4 A + QC18 W Tüm faydaları görün
3 USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam maksimum çıkış: DC 5 V 2,4 A + QC18 W Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3 USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam maksimum çıkış: DC 5 V 2,4 A + QC18 W Tüm faydaları görün
USB duvar şarj cihazı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2 adet cep telefonunu veya 1 adet tableti tam hızda şarj etmek için 5 V/2,1 A hızlı şarj
Hızlı Şarj teknolojisi, şarj etme akımını ve voltajını optimize ederek cihazlarınızı daha hızlı şarj eder.
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
Güç
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
Ürün boyutları