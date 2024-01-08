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USB duvar şarj cihazı

DLP2910VW/40

İkili USB duvar şarj cihazı

Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - Lightning kablo ile.

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Maksimum 10 W çıkış

İkili USB duvar şarj cihazı

  • 2 USB şarj bağlantı noktası

  • Beyaz

2 USB şarj etme noktası toplam 3,4 A çıkış sağlar

2 USB şarj etme noktası toplam 3,4 A çıkış sağlar

Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Teknik Özellikler

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