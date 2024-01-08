İkili USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - Mikro kablo ile Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İkili USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - Mikro kablo ile Tüm faydaları görün
İkili USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - Mikro kablo ile Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İkili USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - Mikro kablo ile Tüm faydaları görün
USB duvar şarj cihazı
Toplam:
recurring payment
2 USB şarj etme noktası toplam 3,4 A çıkış sağlar
2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
Güç
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
Ürün boyutları
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