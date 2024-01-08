2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP2910UB/40
İkili USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - Mikro kablo ile
2 USB şarj bağlantı noktası
Siyah
2 USB şarj etme noktası toplam 3,4 A çıkış sağlar
Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
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