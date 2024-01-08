  • Peşin fiyatına 3 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    USB duvar şarj cihazı

    DLP2910AB/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • İkili USB duvar şarj cihazı İkili USB duvar şarj cihazı İkili USB duvar şarj cihazı
      -{discount-value}

      USB duvar şarj cihazı

      DLP2910AB/40
      Genel Derecelendirme / 5

      İkili USB duvar şarj cihazı

      Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - USB-C kablo ile Tüm faydaları görün

      USB duvar şarj cihazı

      İkili USB duvar şarj cihazı

      Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - USB-C kablo ile Tüm faydaları görün

      İkili USB duvar şarj cihazı

      Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - USB-C kablo ile Tüm faydaları görün

      USB duvar şarj cihazı

      İkili USB duvar şarj cihazı

      Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - USB-C kablo ile Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Telefon şarj cihazları

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        USB duvar şarj cihazı

        USB duvar şarj cihazı

        - {discount-value}

        Toplam:

        recurring payment

        İkili USB duvar şarj cihazı

        Maksimum 10 W çıkış

        • 2 USB şarj bağlantı noktası
        • Siyah

        2 USB şarj etme noktası toplam 3,4 A çıkış sağlar

        2 USB şarj etme noktası toplam 3,4 A çıkış sağlar

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Adaptör tipi
          Birleşik Krallık tipi
          Çıkış
          1 A/5 V + 2,4 A/5 V
          1 A/5 V + 2,4 A/5 V Maks. 17 W
          Güç girişi
          AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 14273 2

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          2
          GTIN
          1 48 95229 14273 9

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          1
          GTIN
          2 48 95229 14273 6

        • Ürün boyutları

          Ağırlık
          0,035  kg

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.