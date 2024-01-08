İkili USB duvar şarj cihazı

Cep telefonunu ve tableti tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazınızın zarar görmesini önler. Maksimum 10 W çıkış ile toplam 2 A güç. 1 m uzunluğunda USB-A - USB-C kablo ile