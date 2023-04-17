2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP2711CB/00
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Hızlı ikili şarj sunan USB-A ve USB-C bağlantı noktası QC 3.0 ve PD3.0'ı destekler.
10.000 mAh
USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları
QC 3.0 ve PD 3.0
PPS
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.
PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı), USB-C cihazlarına yönelik bir hızlı şarj teknolojisi standardıdır. Bu teknoloji, bir cihazın şarj durumuna bağlı olarak voltajı ve akımı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve cihaza maksimum güç beslemesi sağlar. Bu, şarj süresini güvenli bir şekilde azaltmanın akıllı bir yoludur.
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