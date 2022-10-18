2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. USB-C, power bank'inizi şarj etmeniz için maksimum güç sunar.
10.000 mAh
2 USB şarj bağlantı noktası
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Çar Veli
18/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Philips kalitesi...
Tartışmasız, düşünmeden tercih ettiğim marka... Evimdeki Philips ürünlerine birini daha ekledim...
Avantajlar
Performans ürünü
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DLP2710 USB power bank için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-09-18
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DLP2710 USB power bank için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-09-18