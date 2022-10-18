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Üretimden kaldırıldı

USB power bank

DLP2710/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

İnce ve güçlü powerbank

Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. USB-C, power bank'inizi şarj etmeniz için maksimum güç sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

yolda birçok kez şarj edin

İnce ve güçlü powerbank

  • 10.000 mAh

  • 2 USB şarj bağlantı noktası

5 V / 2,1 A hızlı şarj bağlantı noktası

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

18/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Philips kalitesi...

Tartışmasız, düşünmeden tercih ettiğim marka... Evimdeki Philips ürünlerine birini daha ekledim...

Avantajlar

Performans ürünü

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DLP2710 USB power bank için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-09-18

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DLP2710 USB power bank için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-09-18

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