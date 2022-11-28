2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP2682CW/00
2 USB-C ve USB-A bağlantı noktasına sahip duvar tipi şarj cihazı
Dizüstü bilgisayarınızı ve en yeni cihazlarınızı USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Şarj süresini en aza indirmek için PD3.0 ve QC 4+ şarj modüllerini destekler. USB-A bağlantı noktası diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eder. Ayrılabilir AB, Birleşik Krallık ve Avustralya tipi fişlerle mevcuttur.
USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları
Güç Sağlama
QC 4+
PPS
USB-C; artık cep telefonları, kameralar ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Power delivery); daha fazla güç ve hızlı şarj sağlayan USB güç akışı standardıdır.
Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
GaN (Galyum Nitrür) teknolojisini benimseyen duvar tipi şarj cihazları, daha az elektrikli bileşen kullanır ve daha iyi ısı performansı sağlar. Kompakt şarj cihazları daha hızlı şarj süreleriyle daha fazla güç sağlayabilir. Artırılmış güç, USB-C bağlantısı olan modern dizüstü bilgisayarlara güç sağlayabilir.
Yorumlar