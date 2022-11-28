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Duvar tipi şarj cihazı

DLP2682CW/00

2 USB-C ve USB-A bağlantı noktasına sahip duvar tipi şarj cihazı

Dizüstü bilgisayarınızı ve en yeni cihazlarınızı USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Şarj süresini en aza indirmek için PD3.0 ve QC 4+ şarj modüllerini destekler. USB-A bağlantı noktası diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eder. Ayrılabilir AB, Birleşik Krallık ve Avustralya tipi fişlerle mevcuttur.

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QC 4+ ve PD 3.0 ile 65 W

2 USB-C ve USB-A bağlantı noktasına sahip duvar tipi şarj cihazı

  • USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları

  • Güç Sağlama

  • QC 4+

  • PPS

Güç Akışı destekli USB-C bağlantı noktası

USB-C; artık cep telefonları, kameralar ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Power delivery); daha fazla güç ve hızlı şarj sağlayan USB güç akışı standardıdır.

Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

GaN teknolojili duvar tipi şarj cihazı

GaN (Galyum Nitrür) teknolojisini benimseyen duvar tipi şarj cihazları, daha az elektrikli bileşen kullanır ve daha iyi ısı performansı sağlar. Kompakt şarj cihazları daha hızlı şarj süreleriyle daha fazla güç sağlayabilir. Artırılmış güç, USB-C bağlantısı olan modern dizüstü bilgisayarlara güç sağlayabilir.

Teknik Özellikler

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