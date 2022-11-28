2 USB-C ve USB-A bağlantı noktasına sahip duvar tipi şarj cihazı

Dizüstü bilgisayarınızı ve en yeni cihazlarınızı USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Şarj süresini en aza indirmek için PD3.0 ve QC 4+ şarj modüllerini destekler. USB-A bağlantı noktası diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eder. Ayrılabilir AB, Birleşik Krallık ve Avustralya tipi fişlerle mevcuttur.