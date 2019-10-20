Seyahat için duvar şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları

4 değiştirilebilir fiş ve kılıfla seyahat için ideal. Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni cihazlarınızı PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın.