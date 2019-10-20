2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP2621T/00
Seyahat için duvar şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları
4 değiştirilebilir fiş ve kılıfla seyahat için ideal. Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni cihazlarınızı PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın.
30 W Çıkış
Power Delivery
2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
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