2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP1930CW/00
Güçlü power bank
1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin.
30.000 mAh
USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları
QC 3.0 ve PD
Beyaz
Güç göstergesi için LCD ekran
PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı), USB-C cihazlarına yönelik bir hızlı şarj teknolojisi standardıdır. Bu teknoloji, bir cihazın şarj durumuna bağlı olarak voltajı ve akımı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve cihaza maksimum güç beslemesi sağlar. Bu, şarj süresini güvenli bir şekilde azaltmanın akıllı bir yoludur.
Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
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