USB-C Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS) ile Şarj Etme

PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı), USB-C cihazlarına yönelik bir hızlı şarj teknolojisi standardıdır. Bu teknoloji, bir cihazın şarj durumuna bağlı olarak voltajı ve akımı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve cihaza maksimum güç beslemesi sağlar. Bu, şarj süresini güvenli bir şekilde azaltmanın akıllı bir yoludur.