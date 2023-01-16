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  • Güçlü power bank
  • Güçlü power bank
  • Güçlü power bank
  • Güçlü power bank
  • Güçlü power bank
  • Güçlü power bank

USB power bank

DLP1930CW/00

Güçlü power bank

1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin.

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yolda birçok kez şarj edin

Güçlü power bank

  • 30.000 mAh

  • USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları

  • QC 3.0 ve PD

  • Beyaz

Güç göstergesi için LCD ekran

Güç göstergesi için LCD ekran

USB-C Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS) ile Şarj Etme

PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı), USB-C cihazlarına yönelik bir hızlı şarj teknolojisi standardıdır. Bu teknoloji, bir cihazın şarj durumuna bağlı olarak voltajı ve akımı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve cihaza maksimum güç beslemesi sağlar. Bu, şarj süresini güvenli bir şekilde azaltmanın akıllı bir yoludur.

Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları