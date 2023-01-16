2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP1930CB/00
Güçlü power bank
1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin.
30.000 mAh
USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları
QC 3.0 ve PD
Siyah
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
Bu taşınabilir güç kaynağı, hareket halindeyken ikiden fazla tam şarj için gerekli ekstra güç sağlar. Pil paketini yanınıza alın ve ihtiyaç duyduğunuzda yedek güce sahip olun.
Güç göstergesi için LCD ekran
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