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  • Güçlü power bank
  • Güçlü power bank
  • Güçlü power bank
  • Güçlü power bank
  • Güçlü power bank

USB power bank

DLP1930CB/00

Güçlü power bank

1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin.

Tüm avantajları görüntüleyin

yolda birçok kez şarj edin

Güçlü power bank

  • 30.000 mAh

  • USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları

  • QC 3.0 ve PD

  • Siyah

Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

Cihazlarınızı yolda birçok kez şarj edin

Bu taşınabilir güç kaynağı, hareket halindeyken ikiden fazla tam şarj için gerekli ekstra güç sağlar. Pil paketini yanınıza alın ve ihtiyaç duyduğunuzda yedek güce sahip olun.

Güç göstergesi için LCD ekran

Güç göstergesi için LCD ekran

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları