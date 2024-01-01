Güçlü power bank
1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü power bank
1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin. Tüm faydaları görün
Güçlü power bank
1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü power bank
1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin. Tüm faydaları görün
USB power bank
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recurring payment
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
Bu taşınabilir güç kaynağı, hareket halindeyken ikiden fazla tam şarj için gerekli ekstra güç sağlar. Pil paketini yanınıza alın ve ihtiyaç duyduğunuzda yedek güce sahip olun.
Güç göstergesi için LCD ekran
PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı), USB-C cihazlarına yönelik bir hızlı şarj teknolojisi standardıdır. Bu teknoloji, bir cihazın şarj durumuna bağlı olarak voltajı ve akımı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve cihaza maksimum güç beslemesi sağlar. Bu, şarj süresini güvenli bir şekilde azaltmanın akıllı bir yoludur.
Hızlı Şarj teknolojisi, şarj etme akımını ve voltajını optimize ederek cihazlarınızı daha hızlı şarj eder.
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
Aynı anda üç cihazı şarj etmek için 3 USB bağlantı noktası
Hızlı şarj - Şarjı bitmiş olan cep telefonunuzu 30 dakikada %50'ye kadar şarj edin.
Cihazınızı USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3.0 Maks. 18 W çıkışlı USB-A bağlantı noktasıyla hızlıca şarj edin
Aksesuarlar
Güç
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları
İç Karton
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