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    USB power bank

    DLP1925CB/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü power bank Güçlü power bank Güçlü power bank
      -{discount-value}

      USB power bank

      DLP1925CB/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü power bank

      1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin. Tüm faydaları görün

      USB power bank

      Güçlü power bank

      1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin. Tüm faydaları görün

      Güçlü power bank

      1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin. Tüm faydaları görün

      USB power bank

      Güçlü power bank

      1 tam şarjdan fazlasına yetecek 30.000 mAh'lik yüksek kapasiteyle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin. USB-A ve USB-C çıkışlı 3 adet USB bağlantı noktası. USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3/0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin. Tüm faydaları görün

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        USB power bank

        USB power bank

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        Güçlü power bank

        yolda birçok kez şarj edin

        • 27.000 mAh
        • USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları
        • QC 3.0 ve PD
        • Siyah

        Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

        Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

        Cihazlarınızı yolda birçok kez şarj edin

        Bu taşınabilir güç kaynağı, hareket halindeyken ikiden fazla tam şarj için gerekli ekstra güç sağlar. Pil paketini yanınıza alın ve ihtiyaç duyduğunuzda yedek güce sahip olun.

        Güç göstergesi için LCD ekran

        Güç göstergesi için LCD ekran

        USB-C Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS) ile Şarj Etme

        PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı), USB-C cihazlarına yönelik bir hızlı şarj teknolojisi standardıdır. Bu teknoloji, bir cihazın şarj durumuna bağlı olarak voltajı ve akımı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve cihaza maksimum güç beslemesi sağlar. Bu, şarj süresini güvenli bir şekilde azaltmanın akıllı bir yoludur.

        Şarj etme hızını optimize etmek için Hızlı Şarj teknolojisi

        Hızlı Şarj teknolojisi, şarj etme akımını ve voltajını optimize ederek cihazlarınızı daha hızlı şarj eder.

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        3 USB bağlantı noktası aynı anda üç cihazı şarj eder

        Aynı anda üç cihazı şarj etmek için 3 USB bağlantı noktası

        30 dakikada %50 şarj

        Hızlı şarj - Şarjı bitmiş olan cep telefonunuzu 30 dakikada %50'ye kadar şarj edin.

        USB-C PD3.0 20 W veya QC3.0 18 W çıkışlı USB-A ile hızlı şarj

        Cihazınızı USB-C PD3.0 Maks. 20 W veya QC3.0 Maks. 18 W çıkışlı USB-A bağlantı noktasıyla hızlıca şarj edin

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          Kullanım Kılavuzu
          Kablolar
          USB C kablosu

        • Güç

          Çıkış
          USB ve Type-C 5 V/3 A
          USB-C çıkışı:5 V/3 A,9 V/2,22 A,12 V/1,5 A (PD 20 W) USB-A1/A2 çıkışı: 5 V/2,1 A, 9 V/2 A,12 V/1,5 A (QC 18 W) Toplam maks.: 5 V/3 A
          Güç girişi
          USB C\Mikro USB 5 V/2 A
          Mikro USB girişi: 5 V/2 A, 9 V/2 A USB-C girişi: 5 V/2 A, 9 V/2,22 A
          Pil Kapasitesi
          30.000 mAh 111 Wh

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          2
          GTIN
          1 48 95229 14270 8

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 14270 1

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          14,2  cm
          Genişlik
          7,2  cm
          Derinlik
          4,09  cm

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          1
          GTIN
          2 48 95229 14270 5

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