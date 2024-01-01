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    USB power bank

    DLP1924NW/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • İnce ve güçlü powerbank İnce ve güçlü powerbank İnce ve güçlü powerbank
      -{discount-value}

      USB power bank

      DLP1924NW/40
      Genel Derecelendirme / 5

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Hızlı şarj sunan 2,1 A çift USB ile en yeni cihazınızı şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      USB power bank

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Hızlı şarj sunan 2,1 A çift USB ile en yeni cihazınızı şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Hızlı şarj sunan 2,1 A çift USB ile en yeni cihazınızı şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      USB power bank

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Hızlı şarj sunan 2,1 A çift USB ile en yeni cihazınızı şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        USB power bank

        USB power bank

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        İnce ve güçlü powerbank

        yolda birçok kez şarj edin

        • 27.000 mAh
        • 2 USB şarj bağlantı noktası
        • Beyaz

        LED güç gösterge ışığı

        Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.

        Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

        Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        Mikro USB kablosu bağlanmak ve şarj etmek için dahil edilmiştir

        Birlikte verilen mikro USB - USB 2.0 kablosu mobil telefonlar, dijital kameralar ve mikro USB bağlantısına sahip diğer taşınabilir cihazlarla kullanıma uygundur. Dilediğiniz zaman bağlantı kurmak ve ihtiyacınız olduğunda şarj etmek için yanınızda taşıyın, masanızda tutun veya kaybettiğiniz bir kablonun yerine kullanın.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle çalışır
          USB ile şarj olan cihazlar

        • Güç

          Çıkış
          5 V/2,1 A
          USB 1 ve 2 : 5 V/2,1 A Maks. 2,1 A
          Güç girişi
          USB 5 V/2 A
          Mikro : 5 V/2 A
          Pil tipi
          Li-Polimer
          Pil Kapasitesi
          10.000 mAh 37 Wh

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          EAN
          48 95229 14269 5

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          1
          GTIN
          2 48 95229 14269 9

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          2
          GTIN
          1 48 95229 14269 2

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          14,2  cm
          Genişlik
          7,2  cm
          Derinlik
          4,09  cm

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          Mikro USB

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