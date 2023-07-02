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USB power bank

DLP1810CV/00

İnce ve güçlü powerbank

Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Hızlı şarj sunan USB-C 3 A ve çift USB-A ile en yeni cihazınızı şarj edebilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

yolda birçok kez şarj edin

İnce ve güçlü powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları

  • Lityum polimer pil

  • Gümüş

LED güç gösterge ışığı

Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.

Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

5 V/3 A hızlı şarj

Teknik Özellikler

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