İnce ve güçlü powerbank

Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Hızlı şarj sunan USB-C 3 A ve çift USB-A ile en yeni cihazınızı şarj edebilirsiniz.