2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP1311NB/40
USB duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam 2,1 A çıkış.
2,1 A USB şarj etme
2 adet cep telefonunu veya 1 adet tableti tam hızda şarj etmek için 5 V/2,1 A hızlı şarj
2 adet cep telefonunu tam hızda veya 1 adet tableti tam hızda şarj etmek için 5 V/2,4 A hızlı şarj
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
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