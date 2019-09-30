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        Üretimden kaldırıldı

        USB duvar şarj cihazı

        DLP1304NB/40

        4 USB bağlantı noktası duvar şarj cihazı

        Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam 4,8 A maksimum çıkış.

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        Aşırı akım ve kısa devre koruması ile.

        4 USB bağlantı noktası duvar şarj cihazı

        • 4 bağlantı noktası 4,8 A

        4,8 A ile 4 USB A Bağlantı Noktası

        4,8 A ile 4 USB A Bağlantı Noktası

        Tabletler, akıllı telefonlar ve çoğu USB cihazıyla uyumludur

        2,1 A tam güç 2 cep telefonunu veya 1 tableti aynı anda şarj eder

        2 adet cep telefonunu veya 1 adet tableti tam hızda şarj etmek için 5 V/2,1 A hızlı şarj

        Teknik Özellikler

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        • Ürün lansmanları