2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP1304NB/40
4 USB bağlantı noktası duvar şarj cihazı
Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam 4,8 A maksimum çıkış.
4 bağlantı noktası 4,8 A
4,8 A ile 4 USB A Bağlantı Noktası
2 adet cep telefonunu veya 1 adet tableti tam hızda şarj etmek için 5 V/2,1 A hızlı şarj
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