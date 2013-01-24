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    USB duvar şarj cihazı

    DLP1302NB/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • İkili USB duvar şarj cihazı İkili USB duvar şarj cihazı İkili USB duvar şarj cihazı
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      USB duvar şarj cihazı

      DLP1302NB/40
      Genel Derecelendirme / 5

      İkili USB duvar şarj cihazı

      Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam 3,1 A maksimum çıkış. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      USB duvar şarj cihazı

      İkili USB duvar şarj cihazı

      Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam 3,1 A maksimum çıkış. Tüm faydaları görün

      İkili USB duvar şarj cihazı

      Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam 3,1 A maksimum çıkış. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      USB duvar şarj cihazı

      İkili USB duvar şarj cihazı

      Cep telefonunu ve tableti araçta tam hızda, aynı anda şarj eder ve böylece kısa sürede maksimum güç sunar. Akıllı Koruma özelliği, değerli cihazlarınızın zarar görmesini önler. Toplam 3,1 A maksimum çıkış. Tüm faydaları görün

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        USB duvar şarj cihazı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        İkili USB duvar şarj cihazı

        Aşırı akım ve kısa devre koruması ile.

        • 2 USB şarj bağlantı noktası

        2,1 A tam güç 2 cep telefonunu veya 1 tableti aynı anda şarj eder

        2 adet cep telefonunu veya 1 adet tableti tam hızda şarj etmek için 5 V/2,1 A hızlı şarj

        1 adet cep telefonu ve 1 adet tablet için aynı anda tam hızda 3,1 A şarj

        1 adet cep telefonunu tam hızda ve 1 adet tableti tam hızda şarj etmek için 5 V/3,1 A hızlı şarj

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Adaptör tipi
          BS tipi
          Çıkış
          5 V, 3,1 A
          Güç girişi
          110~240 v, 50/60 hz

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 10520 1

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          80
          GTIN
          1 48 95229 10520 8

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          40
          GTIN
          2 48 95229 10520 5

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          8,3  cm
          Genişlik
          5  cm
          Derinlik
          2,5  cm

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