iPad'inizle şıklıktan ödün vermeden seyahat edin

Güçlendirilmiş bir gövdeye ve ellerinizi kullanmadan ekrana bakmanız için kolaylıkla standa dönüşen bir kapağa sahip, tamponlu deriden yapılmış katlanabilir portföy kılıfla şıklığınızdan ödün vermeden seyahat edin. İçindeki yumuşak astar ve entegre yuva, iPad'inizi hareket halindeyken güvende tutar ve korur.