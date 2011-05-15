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Üretimden kaldırıldı

Portföy stand

DLN1732/10

iPad'inizle şıklıktan ödün vermeden seyahat edin

Güçlendirilmiş bir gövdeye ve ellerinizi kullanmadan ekrana bakmanız için kolaylıkla standa dönüşen bir kapağa sahip, tamponlu deriden yapılmış katlanabilir portföy kılıfla şıklığınızdan ödün vermeden seyahat edin. İçindeki yumuşak astar ve entegre yuva, iPad'inizi hareket halindeyken güvende tutar ve korur.

Tüm avantajları görüntüleyin

standa dönüşen bir portföy kılıf ile

iPad'inizle şıklıktan ödün vermeden seyahat edin

  • iPad için

Portföy kılıf

Aygıtı her yönden sararak koruyan portföy kılıf, ihtiyacınız olduğunda rahat erişim sağlamak için kolaylıkla açılır.

Şıklık ve dayanıklılık için deri dış kaplama

Bu kılıf, çekici ve dayanıklı deri benzeri malzemesiyle aygıtınızı şıklıktan ödün vermeden korur.

Taşıma kılıfı tek başına kullanılabilir veya çantanıza sığabilir

Kılıfı hareket halindeyken aygıtı korumak veya çantanızda ek koruma sağlamak için kullanın.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 480.9 kB
  • 6 December 2023

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