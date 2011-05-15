2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLN1732/10
iPad'inizle şıklıktan ödün vermeden seyahat edin
Güçlendirilmiş bir gövdeye ve ellerinizi kullanmadan ekrana bakmanız için kolaylıkla standa dönüşen bir kapağa sahip, tamponlu deriden yapılmış katlanabilir portföy kılıfla şıklığınızdan ödün vermeden seyahat edin. İçindeki yumuşak astar ve entegre yuva, iPad'inizi hareket halindeyken güvende tutar ve korur.
iPad için
Aygıtı her yönden sararak koruyan portföy kılıf, ihtiyacınız olduğunda rahat erişim sağlamak için kolaylıkla açılır.
Bu kılıf, çekici ve dayanıklı deri benzeri malzemesiyle aygıtınızı şıklıktan ödün vermeden korur.
Kılıfı hareket halindeyken aygıtı korumak veya çantanızda ek koruma sağlamak için kullanın.